Emil Săndoi, Gică Craioveanu și Ionuț Rada, trei simboluri ale Universității Craiova, s-au alăturat cauzei umanitare promovate de Alianța Franceză din Craiova, în cadrul Semimaratonului Craiovei 2025, care va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.



Cei trei foști fotbaliști îi îndeamnă pe craioveni să se înscrie și să alerge pentru Cauza 10 – „Alliance Française Craiova”, care susține proiecte culturale, educative și sportive pentru copiii din oraș.



Trei legende ale Craiovei pun umărul pentru o cauză umanitară



„Vreau să vă invit la Semimaratonul Craiovei. Aleargă pentru activitățile organizate de Alianța Franceză, pentru copiii din orașul nostru. Vă așteptăm în număr cât mai mare să vă înscrieți și să alegeți cauza cu numărul 10. Hai să ajutăm împreună!”, a transmis Ionuț Rada.



La rândul său, Gică Craioveanu, dublu golgheter al Ligii 1 și idol al suporterilor din Bănie, a făcut apel la comunitate: „Alergați pentru Alianța Franceză Craiova, pe 18 octombrie! Înscrieți-vă și veniți să fim împreună la mișcare, pe stadionul Ion Oblemenco!”.



Evenimentul, organizat de Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (A.R.T.I.), este un exercițiu de generozitate și implicare civică, cu curse dedicate atât sportivilor profesioniști, cât și copiilor, seniorilor și persoanelor cu dizabilități.

