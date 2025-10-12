Președintele forului european, Aleksander Ceferin, a confirmat că se lucrează la un nou concept, care ar putea intra în vigoare înaintea turneului final din 2028.



Prezent la evenimentul „Portugal Football Summit 2025”, șeful fotbalului european a lăsat de înțeles că zilele actualului sistem de calificare sunt numărate. Deși formatul turneului final nu va fi atins, faza preliminarie ar putea suferi transformări majore.



„Pot fi cu siguranță ajustate și îmbunătățite calificările”, a punctat Ceferin, care a ținut să-i liniștească pe fani în privința numărului de partide. „Nu vor mai fi și mai multe meciuri decât sunt în prezent, ci avem în vedere un format mai interesant, mai atrăgător pentru fani. Ne gândim la asta chiar acum”, a transmis slovenul.



Inspirat din Liga Campionilor?

Deși planul este încă în fază incipientă, UEFA ar avea deja pe masă câteva variante. Tabloidul britanic Daily Mail scrie că sursele de inspirație ar fi chiar celelalte competiții de succes organizate de forul de la Nyon: Liga Națiunilor și noul format al Ligii Campionilor.



Astfel, s-ar putea ajunge la un sistem cu promovare și retrogradare, similar celui din Nations League, sau chiar la o grupă unică, pe modelul adoptat recent în Champions League. Această ultimă variantă ar garanta un număr fix de meciuri pentru fiecare echipă și un sistem de calificare mai dinamic, cu meciuri de baraj între echipele clasate pe locurile de mijloc.



Decizia UEFA vine în contextul în care și FIFA a operat deja o modificare importantă în calendarul internațional. Începând cu 2026, ferestrele pentru echipele naționale din septembrie și octombrie vor fi comasate într-o singură perioadă de trei săptămâni, în care se vor disputa patru partide.

