Va avea loc un nou proces Maradona: Două surori şi fostul său avocat, judecaţi pentru fraudă privind marca

Alexandru Hațieganu
Justiţia argentiniană a decis marţi trimiterea în judecată a şase persoane, printre care două surori ale lui Diego Maradona şi fostul său avocat, pentru presupusa gestionare frauduloasă a mărcii fostului fotbalist decedat în 2020, într-un dosar distinct de procesul în curs privind circumstanţele morţii sale, relatează AFP.

Un tribunal din Buenos Aires, într-o hotărâre la care AFP a avut acces, a dispus trimiterea în judecată a lui Matias Morla, fostul avocat al legendei fotbalului argentinian, a surorilor Claudia şi Rita Maradona, în vârstă de 54 şi 72 de ani, a doi foşti asistenţi, precum şi a unui notar. Conform hotărârii de trimitere în judecată, aceştia sunt acuzaţi că au „lezat interesele moştenitorilor legitimi”, în acest caz copiii săi, „în cadrul unui acord premeditat şi al unei împărţiri a rolurilor şi funcţiilor”, prin intermediul activelor unei societăţi create de Maradona cu cinci ani înainte de moartea sa, scrie News.ro.

Maradona este noul selectioner al Argentinei!
Era sa MOARA, acum a scapat de TOT! Transformarea lui Diego Maradona! FOTO
Vestea care poate schimba fotbalul, DEFINITIV: In aceasta dimineata s-a nascut Diego Maradona Fernando!
"Mi-a luat tricoul si l-a aruncat in iarba" Un fost mare international roman, umilit de Diego Maradona! Ce a urmat!
Diego Maradona Manchester United Ole Gunnar Solskjaer Jose Mourinho
2. Diego Maradona
Diego Maradona a innebunit de gelozie! Logodnica sa a flirtat cu un star de la Manchester United. Cum a reactionat vedeta
"O persoana fragila, dar era poet pe teren!" Dezvaluirile lui Papa Francisc despre Diego Maradona! Ce spune despre dopajul in sport
Noi descoperiri in cazul mortii lui Diego Maradona! Inima lui era de doua ori mai grea decat greutatea normala
Va avea loc, aşadar, un „nou” proces Maradona în Argentina, în paralel cu cel care se desfăşoară în aceste zile la San Isidro (la nord de Buenos Aires), privind circumstanţele decesului starului, în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla în convalescenţă postoperatorie într-o reşedinţă privată. Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi acolo de două săptămâni, pentru neglijenţe potenţial fatale în îngrijirea lui Maradona în ultimele săptămâni de viaţă.

Cazul cunoscut sub numele de „marca Maradona” reprezintă punctul culminant al unei proceduri iniţiate în 2021. Cele două fiice mai mari ale sale, Dalma şi Giannina, au sesizat justiţia, acuzându-l pe avocatul Morla şi pe ceilalţi inculpaţi că şi-au însuşit marca tatălui lor şi produsele derivate, care, în opinia lor, ar fi trebuit să le revină lor după moartea lui Diego. Alţi trei copii s-au alăturat plângerii.

În decembrie anul trecut, justiţia argentiniană a confirmat în apel punerea sub acuzare a celor şase inculpaţi şi confiscarea bunurilor care le aparţineau, în valoare de 2 miliarde de pesos (aproape 1,4 milioane de dolari). Mărcile erau înregistrate pe numele Sattvica S.A., o societate creată de avocatul Morla şi un asociat în 2015, la şase luni după ce Maradona i-a acordat procură pentru utilizarea comercială a numelui său.

Însă, potrivit avocatului Felix Linfante, reprezentantul Janei – una dintre fiicele lui Maradona, reclamantă în ambele proceduri –, în timp ce mărcile ar fi trebuit să revină moştenitorilor legitimi, avocatul Morla a continuat să le exploateze „mai întâi în nume propriu până la sfârşitul anului 2021, înainte de a le ceda surorilor, care au continuat să le exploateze” până la sfârşitul anului 2025.

Potrivit acestuia, o expertiză oficială a evaluat valoarea mărcilor legate de Maradona la „aproximativ 100 de milioane de dolari”. Trimiterea în judecată a acestei cauze „este o victorie, dar ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme”, a comentat marţi pentru AFP avocatul Linfante, la finalul şedinţei de la San Isidro.

Audierea de marţi a fost scurtată din cauza unor probleme tehnice cu microfoanele din sală. Dar, în cursul dimineţii, sora lui Maradona, Rita, a depus mărturie, oferind o imagine a distanţei existente în familie, între surori şi fiicele vedetei.

„Fiicele ne-au spus că sunt adulte şi că îşi vor asuma responsabilitatea pentru tatăl lor”, a declarat ea, părând să arate cu degetul spre fiice, pentru îngrijirea acordată lui Maradona în ultimele săptămâni din viaţa sa. În acest moment nu a fost stabilită nicio dată pentru procesul privind „marca Maradona”.

news.ro

PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
Cel mai bun trio ofensiv din Europa, cu fix 100 de goluri înscrise! Mbappe, Vinicius și Valverde sunt departe de adevărații ”galactici”
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4
Campioanele de la Rapid, frumoasele din pădure adormite! Când și unde se vor bucura cu suporterii: ”Aducem trofeul în Giulești”
Chelsea va lupta pentru titlu sezonul următor! Forțează aducerea antrenorului care a bifat una din marile surprize ai ultimilor ani
Grecii, anunț despre viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK! A ratat Cupa, titlul e ca și pierdut
Tottenham i-a găsit înlocuitor lui Radu Drăgușin!
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Cazul Mario Iorgulescu | Ce s-a întâmplat joi în sala de judecată, solicitarea avocaților + unde se află acum fiul lui Gino
Se încheie al doilea proces în care campionul mondial de la Manchester City este acuzat de viol!
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
"Messi sau Maradona?". Papa Francisc a oferit un răspuns surprinzător
Statuie a lui Leo Messi la sediul CONMEBOL, lângă cele ale lui Maradona și Pele
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

