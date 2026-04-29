Va avea loc un nou proces Maradona: Două surori şi fostul său avocat, judecaţi pentru fraudă privind marca

Un tribunal din Buenos Aires, într-o hotărâre la care AFP a avut acces, a dispus trimiterea în judecată a lui Matias Morla, fostul avocat al legendei fotbalului argentinian, a surorilor Claudia şi Rita Maradona, în vârstă de 54 şi 72 de ani, a doi foşti asistenţi, precum şi a unui notar. Conform hotărârii de trimitere în judecată, aceştia sunt acuzaţi că au „lezat interesele moştenitorilor legitimi”, în acest caz copiii săi, „în cadrul unui acord premeditat şi al unei împărţiri a rolurilor şi funcţiilor”, prin intermediul activelor unei societăţi create de Maradona cu cinci ani înainte de moartea sa, scrie News.ro.

Justiţia argentiniană a decis marţi trimiterea în judecată a şase persoane, printre care două surori ale lui Diego Maradona şi fostul său avocat, pentru presupusa gestionare frauduloasă a mărcii fostului fotbalist decedat în 2020, într-un dosar distinct de procesul în curs privind circumstanţele morţii sale, relatează AFP.

Noi descoperiri in cazul mortii lui Diego Maradona! Inima lui era de doua ori mai grea decat greutatea normala

Diego Maradona a innebunit de gelozie! Logodnica sa a flirtat cu un star de la Manchester United. Cum a reactionat vedeta

Va avea loc, aşadar, un „nou” proces Maradona în Argentina, în paralel cu cel care se desfăşoară în aceste zile la San Isidro (la nord de Buenos Aires), privind circumstanţele decesului starului, în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla în convalescenţă postoperatorie într-o reşedinţă privată. Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi acolo de două săptămâni, pentru neglijenţe potenţial fatale în îngrijirea lui Maradona în ultimele săptămâni de viaţă.

Cazul cunoscut sub numele de „marca Maradona” reprezintă punctul culminant al unei proceduri iniţiate în 2021. Cele două fiice mai mari ale sale, Dalma şi Giannina, au sesizat justiţia, acuzându-l pe avocatul Morla şi pe ceilalţi inculpaţi că şi-au însuşit marca tatălui lor şi produsele derivate, care, în opinia lor, ar fi trebuit să le revină lor după moartea lui Diego. Alţi trei copii s-au alăturat plângerii.

Audiere scurtată marţi

În decembrie anul trecut, justiţia argentiniană a confirmat în apel punerea sub acuzare a celor şase inculpaţi şi confiscarea bunurilor care le aparţineau, în valoare de 2 miliarde de pesos (aproape 1,4 milioane de dolari). Mărcile erau înregistrate pe numele Sattvica S.A., o societate creată de avocatul Morla şi un asociat în 2015, la şase luni după ce Maradona i-a acordat procură pentru utilizarea comercială a numelui său.

Însă, potrivit avocatului Felix Linfante, reprezentantul Janei – una dintre fiicele lui Maradona, reclamantă în ambele proceduri –, în timp ce mărcile ar fi trebuit să revină moştenitorilor legitimi, avocatul Morla a continuat să le exploateze „mai întâi în nume propriu până la sfârşitul anului 2021, înainte de a le ceda surorilor, care au continuat să le exploateze” până la sfârşitul anului 2025.

Potrivit acestuia, o expertiză oficială a evaluat valoarea mărcilor legate de Maradona la „aproximativ 100 de milioane de dolari”. Trimiterea în judecată a acestei cauze „este o victorie, dar ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme”, a comentat marţi pentru AFP avocatul Linfante, la finalul şedinţei de la San Isidro.

Audierea de marţi a fost scurtată din cauza unor probleme tehnice cu microfoanele din sală. Dar, în cursul dimineţii, sora lui Maradona, Rita, a depus mărturie, oferind o imagine a distanţei existente în familie, între surori şi fiicele vedetei.

„Fiicele ne-au spus că sunt adulte şi că îşi vor asuma responsabilitatea pentru tatăl lor”, a declarat ea, părând să arate cu degetul spre fiice, pentru îngrijirea acordată lui Maradona în ultimele săptămâni din viaţa sa. În acest moment nu a fost stabilită nicio dată pentru procesul privind „marca Maradona”.

