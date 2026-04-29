PAOK Salonic a pierdut finala Cupei Greciei în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3. Astfel, formația elenă, pregătită de Răzvan Lucescu, rămâne cu cele patru trofee interne cucerite în mandatele sale, ratând șansa de a adăuga un nou trofeu în palmares.

Antrenorul român a recunoscut că echipa traversează o perioadă dificilă și a pus scăderea de formă pe seama problemelor de lot. Jucătorii de la PAOK au cedat la capătul unui meci-maraton, încasând golul decisiv în minutul 105+4!

Ce se întâmplă cu Răzvan Lucescu? Pleacă de la PAOK?

Echipa și-a pierdut concentrarea după ce adversarii au restabilit egalitatea, iar în presa din Grecia au început să apară discuții legate de posibilitatea ca Răzvan Lucescu să plece de la echipă, iar clubul elen să meargă pe altă variantă de antrenor principal.

În condițiile în care și titlul pare o țintă ratată, liderul AEK Atena având un avans liniștitor cu patru etape rămase de disputat, Lucescu și-a asumat întreaga responsabilitate pentru situația actuală a echipei de pe locul secund.

Presa din Grecia scrie despre posibila plecare a lui Răzvan Lucescu de la PAOK

Acest aspect a fost scos în evidență și de jurnaliștii din Grecia, care afirmă cu tărie că e posibil ca PAOK să ajungă pe mâna unui alt antrenor.

Gazzetta.gr: ”Răzvan Lucescu a vorbit adesea despre teama că echipa va ceda la prima dificultate. Cu excepția campionatului câștigat în 2024, în al doilea său mandat pe bancă acest lucru se întâmplă des și el însuși va trebui să explice ce greșește.

Mai întâi însă, Ivan Savvidis ar trebui să iasă în față. Totul începe cu capul familiei. Și PAOK nu mai este o familie de aproximativ 9 luni.

Poate o echipă să aibă 22 de jucători egali valoric? Evident că nu. Nici la giganți precum Real, City, Paris, Liverpool, Bayern, Barcelona, Inter nu e posibil așa ceva. Dar alternativele trebuie să fie de încredere.

Au fost la PAOK? Dacă șefii consideră că da, atunci Lucescu are o parte mai mare de responsabilitate. Dar cine va judeca asta la actualul PAOK? Cine este omul de fotbal care îl va judeca pe antrenorul român?”.

Referitor la afirmațiile lui Răzvan Lucescu de la finalul partidei din finala Cupei Greciei, tehnicianul a subliniat că dificultățile au început încă din iarnă, fiind cauzate de indisponibilități:

”Toată această perioadă a început la mijlocul lunii februarie, pierzând jucători, energie, forță din cauza accidentărilor. Jucam un fotbal excelent, dar cu atâtea absențe, echipa a devenit o echipă diferită.

Când dintr-un grup de jucători cheie mai mulți dintre ei lipsesc pentru o perioadă lungă de timp, atunci e diferit”.