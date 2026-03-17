Situație incredibilă la Cupa Mondială de schi fond, din Norvegia, nemaiîntâlnită în istorie! Un sportiv, Gabriel Gledhill, a terminat cursa beat, după ce a acceptat băuturile alcoolice oferite pe parcursul traseului, care a contabilizat o distanță de 50 de kilometri!

Gabriel Gledhill a băut în timpul unei curse de Cupă Mondială la schi fond

A băut mai multe beri și shot-uri, iar pe traseu i s-a făcut rău. În cele din urmă, britanicul Gabriel Gledhill a terminat pe penultimul loc cursa, pe poziția a 67-a, dar la 45 de minute după un grup de sportive, care au luat startul la 45 de minute după cursa băieților.

Gabriel Gledhill nu a fugit de camerele de filmat după cursă, recunoscând că a consumat cel puțin 10 beri și câteva shot-uri, iar toate acestea, coroborate cu efortul și oboseala, l-au făcut să vomite pe traseu.

”Am băut 10 sau 12 beri și cinci sau șase pahare de Jagermeister. Nu am stricat cursa nimănui. A fost incredibil de distractiv. Sunt destul de beat. Am început să beau bere și șnaps încă din al treilea tur. A fost o experiență nebunească.

Speram să fac ultimul tur cu cineva. Apoi m-am uitat spre stânga și am văzut niște fete trecând: erau Frida Karlsson și Jessie Diggins. Așa că mi-am spus: «Ei bine, pot termina cu ele după ce am schiat singur atât de mult timp». De aceea am făcut-o.

(N.r. – I s-a oferit inclusiv apă de gură pe parcursul curei) Am simțit ce era după 20 de secunde și am scuipat. Apoi am vomitat pe aproape tot parcursul. Încă nu-mi vine să cred că cineva mi-a oferit apă de gur”, a declarat Gledhill.

Gabriel Gledhill e nevoit să părăsească Norvegia

Povestea din ultima perioadă a britanicului este una interesantă. Născut în Anglia, el s-a mutat în Norvegia în urmă cu mai mulți ani, cinci mai exact. A făcut demersurile pentru șederea permanentă, dar cererea sa a fost respinsă. Motivul, veniturile insuficiente, astfel că a fost foarte supărat din acest motiv.

În acest moment, din cauza acestui context, Gabriel Gledhill este obligat să părăsească țara înainte de finalul lunii.