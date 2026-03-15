Cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială, starul portughez s-a accidentat și ar putea rata turneul final.

Cristiano Ronaldo și-a cumpărat o mașinărie de 6.000 de euro pentru refacere musculară

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur s-a accidentat la tendoane în meciul cu Al-Fayha, iar, având în vedere că în anunțul făcut de Al-Nassr nu se specifică cât de gravă este accidentarea fotbalistului, perioada în care va lipsi.

Dacă tendonul este complet rupt, perioada de recuperare se poate întinde până la șase luni, iar vârsta destul de înaintată de jucătorului nu ajută în acest sens.

Totuși, Cristiano Ronaldo face tot posibilul să se reface și să poată fi prezent la Cupa Mondială. Din acest motiv, conform MARCA, lusitanul a achiziționat un dispozitiv în valoare de aproximativ 6.000 de euro, care să îl ajute la recuperare.

Se pare că mașinăria respectivă reduce oboseala musculară și ameliorează apariția crampelor musculare după meciuri.

Al Nassr este lider în Arabia Saudită, cu 67 de meciuri, la doar trei lungimi în fața lui Al Hilal, iar Cristiano Ronaldo poate spera la primul său trofeu cu echipa saudită. Totuși, diferența față de locul al doilea nu este tocmai liniștitoare. Cu toate acestea, Cristiano Ronaldo nu vrea să forțeze o revenire cu riscul ca accidentarea să recidiveze sau, mai grav, să ajungă la o accidentare și mai gravă.