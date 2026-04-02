Fosta campioană olimpică la schi fond Victoria Carl a fost suspendată pentru 18 luni în urma unui test antidoping pozitiv, a anunţat joi Agenţia germană antidoping (NADA), citată de DPA.

Ţinând cont de suspendarea provizorie dictată în primăvara trecută, schioarea germană, medaliata cu aur la sprint pe echipe în 2022, la Beijing, va fi suspendată până pe 25 noiembrie 2026, a precizat NADA.

Hotărârea poate fi atacată atât de către Victoria Carl, cât şi de către Agenţia Mondială Antidoping (WADA/AMA) printr-un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

A fost testată pozitiv la clenbuterol

Carl, în vârstă de 30 de ani, a fost testată pozitiv la clenbuterol, pe 3 aprilie 2025. Ea a declarat ulterior că nu ştia că un medicament pentru tuse, prescris de un medic, conţinea o substanţă interzisă.

NADA a dorit ca sportiva să fie suspendată pentru doi ani, iar părţile au ajuns ulterior la un acord de soluţionare a cazului, dar AMA/WADA a obiectat şi a spus că acest caz trebuie soluţionat pe baza legilor sportive.

Prin urmare şi la cererea schioarei, cazul a ajuns la Tribunalul german de Arbitraj Sportiv (DIS), independent, care a emis suspendarea de 18 luni.

Carl a ratat recentele Jocuri Olimpice de la Milano-Cortina din cauza suspendării, scrie Agerpres, dar va putea concura din nou în sezonul următor, al cărui cap de afiş îl reprezintă Campionatele Mondiale de la Falun (Suedia).