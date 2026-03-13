Înainte ca UFC să organizeze un eveniment pe peluza Casei Albe în luna iunie, unii luptători vor face o vizită la FBI. Luptătorii UFC vor conduce o sesiune de antrenament la Academia Agenţilor Speciali FBI din Quantico, în acest weekend, atât pentru personalul superior, cât şi pentru agenţii în formare, relatează Reuters.

Nu se ştie exact care vor fi tehnicile de luptă pe care se va concentra antrenamentul, dar UFC a precizat într-un comunicat că luptătorii „vor oferi informaţii despre modul în care se antrenează pentru competiţii şi vor demonstra tehnici şi tactici specifice, oferind o perspectivă unică studenţilor care se pregătesc să intre în biroul local”.

Kash Patel: „O oportunitate extraordinară!”

Michael Chandler, Jorge Masvidal şi Chris Weidman sunt unii dintre luptătarii UFC care vor fi implicaţi.

„Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru agenţii noştri FBI de a învăţa şi de a se antrena alături de unii dintre cei mai mari sportivi de pe planetă, ajutând astfel cea mai importantă agenţie de aplicare a legii din lume să fie şi mai bine pregătită pentru a proteja poporul american”, a spus directorul FBI, Kash Patel, într-un comunicat.

Preşedintele şi CEO-ul UFC, Dana White, este un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, iar la 14 iunie, organizaţia MMA a lui White va susţine un eveniment unic pe peluza Casei Albe, numit UFC Freedom 250. Evenimentul este organizat pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a ţării şi coincide cu cea de-a 80-a aniversare a lui Trump.

Meciul pentru titlul la categoria uşoară dintre Ilia Topuria şi Justin Gaethje este capul de afiş al galei, care include şi un meci la categoria grea între Alex Pereira şi Ciryl Gane.