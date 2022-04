Sala Sporturilor din Constanța va purta numele marii gimnaste Simona Amânar

Ziua de Constanța anunță că Sala Sporturilor din oraș va purta numele Simonei Amânar, fosta mare campioană a gimnasticii românești.

Simona Amânar Tabără (42 de ani), originară chiar din Constanța, este triplă campioană olimpică (medaliată cu aur la două ediții ale JO – Atlanta 1996 și Sydney 2000), de șase ori campioană mondială și dublă campioană europeană la gimnastică.

”Este o onoare pentru mine ca Sala Sporturilor din Constanța să-mi poarte numele. Mulțumesc din suflet celor care s-au gândit la mine. Înseamnă o recunoaștere a muncii și a rezultatelor obținute ca sportiv, dar și ca om. Mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine în întreaga carieră și implicit constănțenilor, pe care i-am avut și îi am mereu în inima mea“, a declarat Simona Amânar, conform sursei citate.

Simona Amânar pentru sport.ro: ”Nu m-am schimbat prea mult după încheierea activității sportive”

”Să știți că nu m-am schimbat prea mult după încheierea activității sportive. Am rămas același om echilibrat, ordonat și muncitor. Imediat ce am încheiat cu marea performanță, am început să mă implic pentru a mă pregăti să-mi continui viața într-un mod onest și să pot face față cu brio noilor încercări.

Am muncit în grădinițe, în școli, până mi-am finalizat studiile universitare, apoi mi s-a deschis oportunitatea de a intra la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest Timișoara, ca preparator. Ulterior, mi-am terminat studiile doctorale, teza mea tratând „Săritura Simona Amânar”, element dificil, foarte apreciat și bine cotat în gimnastică.

Toate astea poate nu curgeau atât de bine dacă nu aveam o familie frumoasă, un soț dedicat, care și-a făcut o carieră onestă ca și avocat, trei copii minunați, cel mare cu rezultate foarte bune în școală, în prezent fiind student în anul I la Facultatea de Medicină din Timișoara. Fetița este clasa a II a, iar cel mic este la grădiniță”, mărturisea Simona Amânar luna trecută, într-un interviu pentru sport.ro.