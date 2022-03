Cel mai incitant video cu Nadia! Marea noastră campioană, lipsită de orice inhibiție

Nadia Comăneci (60 de ani) este foarte prezentă pe rețelele de socializare și recent a postat un video în care dansează, lipsită de inhibiții, într-o sală de gimnastică.

Fosta mare campioană a României, devenită în 2001 cetățean american, este stabilită într-un oraș din Oklahoma, Norman, unde locuiește alături de soțul ei, fostul gimnast Bart Conner.

”Singură în sala de gimnastică, făcând coregrafia gândurilor mele”, a scris Nadia pe Twitter.

Alone in the gym choreographing my thoughts ????????‍♂️❤️ pic.twitter.com/QDyU0vIbY4