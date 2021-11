La mulți ani, Nadia! Ce a transmis marea noastră campioană la împlinirea vârstei de 60 de ani

Nadia Comăneci, marea noastră campioană, împlinește astăzi 60 de ani!

Stabilită în SUA, la Oklahoma, Nadia va petrece împreună cu soțul ei, fostul gimnast Bart Conner, și cu fiul lor, Dylan.

”Vă spun și eu să rămâneți sănătoși! Mulțumesc pentru urările frumoase”, a transmis cea mai mare gimnastă a României, care a primit și un cadou inedit: Romfilatelia a scos o ediție specială de timbre care îi este dedicată.

Thank you all ❤️. Mulțumesc pentru urările frumoase???? pic.twitter.com/lNOtOe5EgK