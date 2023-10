Cântăreața iubită de toată planeta s-a dus să-l vadă pe Messi și a plecat cu tricoul lui acasă! L-a scos la licitație 

Superstarul argentinian, care în prezent evoluează la Inter Miami, a donat un tricou de-ale sale de la naționala Argentinei, cu semnătură, către Rare Impact Fund Charity, fundația condusă de către Selena Gomez, cântăreața iubită de o întreagă planetă. Artista a fost recent surprinsă în tribune la Inter Miami, urmărindu-l pe Messi.

Tricoul lui Leo Messi va fi scos la licitație în cadrul unui eveniment menit să strângă fonduri pentru ajutorarea celor care au probleme cu sănătatea mentală, dar și pentru a asigura accesul la educație copiilor din întreaga lume. Informațiile au apărut pe pagina de Twitter Pop Base.

Selena Gomez găzduiește evenimentul pe 4 octombrie, iar zvonurile din presa americană sugerează că Leo Messi se va afla la gală.

„Biletele vândute sprijină Rare Impact Fund, ținând cont că ne reunim pentru o noapte inspirațională cu mâncare, băuturi, entertainment și o licitație în direct”, se arată în descrierea website-ului.

