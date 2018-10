Sora lui Cristiano Ronaldo intervine in scandalul momentului! "Vreau sa vad cine are curajul sa publice aceasta fotografie" Manifestul Katiei dupa acuzatiile de viol

Sora lui Cristiano Ronaldo intervine in scandalul in care este implicat fratele ei.

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo a lansat o adevarata campanie pe retelele de socializare pentru a-l sprijini pe fotbalistul portughez. Acesta este acuzat de viol de americanca Kathryn Mayorga. Incidentul s-ar fi petrecut in 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. Cei doi au incheiat la momentul respectiv o intelegere financiara, insa acum femeia a facut plangere impotriva fotbalistului.

Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie in care Cristiano Ronaldo este imbracat in costumul lui Superman. Katia Aveiro face apel la toti fanii portughezului sa-i fie alaturi in aceste clipe.

"Vreau sa vad cine are curajul de a publica aceasta poza pe propriul sau profil pentru o saptamana si de a face o campanie pentru el. Pentru Portugalia, pentru el, pentru noi, pentru unitatea oamenilor, pentru justitie!", a scris sora sa in descrierea imaginii.