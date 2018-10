Omul care a pacalit mii de oameni ca e coleg cu Cristiano Ronaldo la Juventus! Ce a facut un mexican de 19 ani

A ajuns si in ziar!

Dionicio Farid Rodriguez, un mexican de 19 ani, a incercat pe toata lumea sa convinga ca este jucator la juniorii lui Juventus, anunta presa din Mexic si cea din Argentina. El a reusit sa stranga nu mai putin de 16.000 de fani pe Instagram, contul fiindu-i inchis insa dupa ce farsa a fost descoperita.

Rodriguez a reusit sa pacaleasca suficienti oameni astfel incat a ajuns in presa locala, a dat autografe si chiar interviuri in care a vorbit despre experienta lui. El a manipulat o imagine in Photoshop cu jucatorul portughez Joao Serrao si a reusit sa convinga lumea ca e jucator de la Juventus.

Rodriguez sustinea ca a jucat la Fuerzas Básicas de Lobos acolo unde a fost remarcat de scouteri ai lui Juventus. A inventat meciuri si goluri marcate de el pana cand a fost prins cu minciuna.