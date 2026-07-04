Condusă de președintele Răzvan Pîrcălabu, Federația Română de Lupte excelează pe plan european și e apreciată astfel încât țara noastră a primit organizarea a două competiții importante, pentru anul viitor, 2027.

Anul în care România devine gazdă a două competiții majore! Țara noastră a primit confirmarea oficială a validării candidaturii pentru organizarea a două dintre cele mai importante competiții internaționale de lupte din calendarul UWW: Campionatul European U20 – Craiova și Campionatul Mondial U23 – Brașov.

România va organiza două competiții de lupte în 2027

"Este pentru prima dată în istoria Federației Române de Lupte și a României când țara noastră va organiza, în același an, două competiții majore de asemenea anvergură sub egida UWW.

Orașele Craiova și Brașov vor deveni, astfel, gazdele celor mai valoroși tineri luptători ai lumii, oferind un spectacol sportiv de cel mai înalt nivel și consolidând poziția României pe harta marilor competiții internaționale.

Urmează o perioadă intensă de pregătiri, iar obiectivul FRL este organizarea ireproșabilă a celor două evenimente sportive, la cele mai înalte standarde", a scris pe rețelele sociale Federația Română de Lupte.

CITEȘTE ȘI: SPORT EROI | Interviu Sport.ro cu marele luptător Vasile Andrei