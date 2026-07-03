Pentru „tricolori” urmează acum o nouă provocare, în Liga Națiunilor, unde vor întâlni Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.

Prima partidă este programată pe 25 septembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Suedia, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău îl propune pe Denis Alibec la națională

Până atunci, Ioan Ovidiu Sabău consideră că Denis Alibec poate reveni în circuitul echipei naționale.

Antrenorul Farului s-a declarat impresionat de modul în care atacantul se pregătește și este convins că acesta poate redeveni unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga.

„M-a surprins Alibec prin modul în care se pregătește, Larie la fel, până acum nu sunt probleme. M-am descurcat cu Chipciu și Nistor, care erau la final de carieră și au prelungit-o. Același lucru le-am zis și celor trei: să se gândească la cariera lor, la viitorul lor, pot să o continue frumos.

Alibec nu are probleme, cum s-a pregătit până acum, la fel o face și aici. Poate deveni iar unul dintre cei mai eficienți atacanți și să revină la echipa națională. Valoare individuală are, doar că nu a arătat bine din motive pe care el le știe. Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și nu se accidentează, poate reveni la națională. Depinde de el să fie eficient, de mine, de cum îl pregătesc, de sistemul de joc, dar rămâne un fotbalist foarte bun”, a declarat Sabău la sptfm.ro.

Denis Alibec are 45 de selecții și șase goluri pentru echipa națională a României. Revenit la Farul în luna ianuarie, după o scurtă aventură la FCSB, atacantul și-a prelungit recent contractul cu formația constănțeană. În tricoul „marinarilor”, Alibec a adunat până acum 108 meciuri, 39 de goluri și 28 de pase decisive.