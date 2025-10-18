Echipa masculină a României s-a calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).

“MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia! România se mândreşte cu echipa care a atins o bornă remarcabilă pentru tenisul de masă autohton. Sâmbătă, tricolorii şi-au câştigat dreptul de a visa la titlul continental, odată cu prima calificare din istorie în finala unei ediţii de Campionat European”, a notat Federația Română de Tenis de Masă pe Facebook, potrivit news.ro.

Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu şi Iulian Chiriţă au învins clar Slovenia, scor 3-0:

*Iulian Chiriţa – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

*Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

*Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

România, favorita #6 din Zadar, a mai jucat şase semifinale de-a lungul istoriei, la ediţiile din: 1958, 1964, 1966, 2005, 2007, 2009.

Duminică, în finală, România va întâlni Franţa, de la ora 18.00.

Echipa feminină s-a calificat și ea în finala Europenelor

Și fetele s-au calificat în finala Europenelor, după ce au învins Olanda cu 3-0, sâmbătă, în semifinale.



Bernadette Szocs a întrecut-o pe Jie Li cu 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1), Elizabeta Samara a dispus de Britt Eerland cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9), iar Andreea Dragoman s-a impus în duelul cu Shuohan Men, scor 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Potrivit Agerpres, duminică, de la ora 14.00, în finală, România va înfrunta Germania, deţinătoarea titlului, care a învins în penultimul act Portugalia cu 3-0.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la ediţia trecută şi este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al şaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediţie s-a oprit în optimile de finală.

