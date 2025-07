Legitimată la Steaua București, Bernadette Szocs a fost protagonista unei ședințe foto incendiare, imaginile fiind postate astăzi de clubul din Ghencea pe pagina oficială de Facebook.

Szocs a pozat cu medalia de argint câștigată în acest an la Campionatele Mondiale de tenis de masă, în proba de dublu feminin, alături de buna ei prietenă Sofia Polcanova, partenera de la dublu și rivala europeană de la simplu.

”🏓 TENIS DE MASĂ

📸 Bernadette Szocs a adus argintul mondial în Ghencea!

❤💙 În urmă cu două luni, stelista Bernadette Szocs cucerea cea mai importantă medalie din cariera sa de până acum: argint la dublu feminin, alături de austriaca Sofia Polcanova, la Campionatele Mondiale de la Doha.

📸 Cu un calendar competițional extrem de încărcat, sportiva noastră și-a găsit totuși un răgaz pentru a realiza o ședință foto specială prețioasa sa medalie.

Ce a declarat vicecampioana mondială Bernadette Szocs



🎙 Totodată, jucătoarea pregătită de Ionuț Seni ne-a declarat următoarele:

“Este cea mai prețioasă medalie din cariera mea! Este e medalie mult așteptată, muncită și reprezintă un vis împlinit! Această medalie mi-a dat încredere și mai multă, mă ambiționează să muncesc și mai mult și să visez la rezultate și mai bune. Mulțumesc Clubului Steaua pentru tot ceea ce mi-a oferit și pentru că a fost mereu lângă mine, atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune!

Argintul acesta este și al antrenorului, care a știut de fiecare dată să scoată tot ceea ce am mai bun de oferit la masa de joc”.

Secretul lui Bernadette Szocs a fost dezvăluit după medalia de la Campionatul Mondial



Bernadette Szocs a cucerit o medalie de argint istorică pentru tenisul de masă românesc la Campionatul Mondial Individual 2025, o încununare a carierei sale desăvârșite! Alături i-a fost Sofia Polcanova, prietena sa care reprezintă Austria, pentru un parteneriat care le-a adus în elită.

În Doha, Qatar, vicecampioanele europene en titre, care au format perechea favorită #10, au avut un parcurs magistral, cu cinci victorii pe tabloul principal de dublu feminin, un joc la cel mai înalt nivel, emoții, puncte spectaculoase și victorii în fața altor perechi favorite la podiumul mondial.

Medalia s-a născut în urmă cu cinci ani, atunci când Bernie și Sofia au decis să facă dublu. Iar rezultatele au fost foarte bune.

„Cuplul acesta s-a născut acum 5 ani, ele au fost foarte bune prietene din circuit și au hotărât să joace împreună. Primul succes a fost la Campionatul European din 2022 la Munchen, unde au ieșit campioane europene și de atunci au avut foarte bune rezultate împreună”, spune Ionuț Seni, antrenorul lotului național feminin de tenis masă.

„Când am plecat la acest concurs, mi-am propus să iau meci de meci, nu m-am gândit la medalie și a venit și medalia. Nici nu am realizat că sunt în finală la un Campionat Mondial, dar acum, pe zi ce trece, încep să realizez cât de importantă este medalia asta. E cea mai importantă din cariera mea, așa că cred că o să-mi fie greu de mâine încolo să realizez ceea ce am realizat”, a declarat Bernadette Szocs, vicecampioană mondială en-titre la dublu.