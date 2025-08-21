Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medalie de bronz la Europe Smash 2025

Serena Williams dă cărțile pe față și spune cum a slăbit. "Mă simt din nou normală"

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cucerit o medalie prețioasă de bronz la Europe Smash 2025, competiția care i-a reunit la masa de joc pe unii dintre cei mai buni sportivi din lume!

Perechea tricoloră de dublu mixt a obținut, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, iar în sala din Malmo a fost în formă de-a lungul tabloului principal, până în semifinala jucată azi, în compania liderilor mondiali.

Fără set cedat și cu un joc la înălțime până în penultimul act, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu (perechea #39 mondial) i-au întâlnit pe chinezii Kuai Man și Lin Shidong (#1 mondial). Românii au abordat meciul cu entuziasm și cu o combinație de lovituri care au dat rezultate de-a lungul primei părți, până la 8-7. Din păcate, câteva greșeli și forța adversarilor au dus la pierderea primului set, scrie FRTM.

Kuai Man și Lin Shidong au controlat al doilea set, iar tricolorii au echilibrat duelul în al treilea set, când au revenit spectaculos, cu un joc consistent, până la 9-10. În cele din urmă, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cedat, scor 0-3 (8-11, 5-11, 9-11), însă au câștigat o medalie de bronz, care oferă noi perspective pentru perechea de dublu mixt a României.



De-a lungul competiției, sportivii români au câștigat cu: Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia) 3-0 (11-9, 12-10, 11-7), Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong) 3-0 (11-5, 11-9, 11-8) și Manush Shah/Diya Chitale (India) 3-0 (12-10, 11-3, 11-7).

