Traiesc visul american in ... Romania. Doua fete nascute in California au venit la noi ca sa fie cele mai bune din lume la gimnastica ritmica

Surorile Dragan s-au nascut in California si au venit la Bucuresti sa castige medalii pentru Romania.

"Ne-am intors in Romania pentru ca am avut sansa sa lucram cu cele mai bune antrenoare din lume", a spus Annalise Dragan.



"Unde locuim noi e mult mai cald decat aici. Acolo e doar cu masina, nu avem tramvai, metrou sau autobuze. La Bucuresti nu sunt cele mai bune conditii de antrenament", a spus Cristina Dragan.



"Sala aceasata are 12 metri pe mijloc, pe laterale are 8, nivelul bun pentru o sala competitionala este de minim 15 metri. Sunt 300 de fete care fac gimnastica ritmica. Denisa are sanse sa mearga la Tokyo", a spus Irina Deleanu.



"Ma simt ca o printesa, ma simt in largul meu, simt ca pentru asta m-am nascut", a spus Denisa Mailat.



