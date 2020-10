S-a lasat de gimnastica inainte de Jocurile Olimpice si asta e marele regret al vietii ei. Ce a ajuns sa faca Ana Porgras la 8 ani dupa ce s-a retras

O fosta campioana mondiala la barna o asteapta pe Nadia sa-i faca manichiura. Romanca regreta ca s-a retras din gimnastica inainte de Jocurile Olimpice.

Ana Porgras a luat aurul mondial la barna in 2010. E cea mai pretioasa medalie a ei. Ana a facut gimnastica 14 ani si s-a lasat chiar inainte de Olimpiada din 2012, dupa ce si-a fracturat mana.

"Nu mai puteam nici fizic, nici psihic, corpul meu spunea ca nu mai poate", isi aminteste Ana.

"Regret ca m-am lasat atunci, ca m-am retras in momentul ala. Daca as putea sa dau timpul inapoi, probabil as mai sta un pic sa ajung la Olimpiada", spune fosta gimnasta.

Fosta campioana mondiala a facut multe sacrificii pentru medaliile de la Europene si Mondiale: "Am mancat de multe ori ciocolata pe ascuns, poate ne-am si luat in camere, ceea ce nu aveam voie".

Ana s-a reprofilat si lucreaza ca manichiurista in Brasov. Asteapta ziua in care Nadia o sa apeleze la serviciile ei: "E o doamna, o doamna foarte clasica, si-atunci ma gandesc ca ar merge ceva clasic, un rosu, ceva foarte elegant".