Renunta la functie! Andreea Raducan isi da demisia dupa DEZASTRUL de la gimnastica

Andreea Raducan si-a dat demisia din fruntea Federatiei Romane de Gimnastica.

Vestea a fost data intr-o conferinta de presa, Raducan plecand din cauza ratarii obiectivelor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Neindeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a facut sa consider ca e nevoie de schimbare, ca poate nu sunt om potrivit la conducerea Federatiei. Nu sunt dispusa in continuare sa-mi asum ceea ce nu se doreste a se face in continuare, motiv pentru care am decis ca dupa sedinta Comitetului Executiv sa pun punct prezentei mele in fruntea Federatiei Romane de Gimnastica", a spus Raducan.

"Nu se pot intampla minuni peste noapte si e nevoie de unitate, asta am sustinut atunci. Marturisesc ca ori mesajul nu a fost inteles, ori a fost mai putin imbratisat. Ca sportiva de performanta, vrei sa faci lucrurile cat mai aproape de perfectiune. Pe barna era mult mai simplu decat sa raman aici ca presedinte al Federatiei", a concluziat Andreea Raducan.

Fosta gimnasta conducea Federatia Romana de Gimnastica din 2017.