Sepsi OSK, echipă din Liga 2, continuă întărirea lotului şi a ajuns la un acord cu mijlocaşul olandez Joeri de Kamps, care şi-a pus semnătura pe contract chiar de ziua sa de naştere.

Joeri de Kamps a semnat cu Sepsi OSK

Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului 2025–2026, cu opţiune de prelungire.

În vârstă de 33 de ani, Joeri de Kamps şi-a început cariera la academia Ajax, evoluând ulterior pentru SC Heerenveen.

Ultima oară a jucat în Grecia, la Volos NPS, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor IK Sirius (Suedia), Lechia Gdańsk (Polonia), Slovan Bratislava (Slovacia) sau Sparta Rotterdam (Ţările de Jos).

A fost internaţional de tineret a Olandei, evoluând pentru selecţionatele U19, U20 şi U21.

News.ro.