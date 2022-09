Medaliat cu bronz la Campionatul European Under 17 din 2021 din Malta și câștigător al medaliei de aur la Campionatul Mondial Under 18 din acest an din Serbia, tânărul poloist român Erik Ionescu este om de bază la naționalele de juniori ale Ungariei.

Pandemia l-a făcut pe Erik Ionescu să plece din România în Ungaria

Într-un interviu pentru Bihor Online, orădeanul Erik a mărturisit, printre altele, că visul său este să ajungă la Jocurile Olimpice și că a ales Ungaria fără să se consulte cu părinții.

Puștiul a jucat în România la Dinamo Oradea, ACS Progress Oradea și CSM Oradea, după care a ajuns în 2020, în pandemie, în Ungaria.

”În perioada când la noi în Oradea totul era închis, am plecat în Ungaria pentru a mă antrena cu o echipă de Liga 2. Antrenorul de acolo a zis că merită să încerc să merg la o echipă din Liga 1 și m-a recomandat la UVSE Budapesta.

Maghiarii îl știau de când Erik juca la naționala de juniori a României

Întâmplarea face că acolo era antrenor selecționerul cu care Ungaria câștigase Campionatul European de juniori de la Burgas în 2019, unde eu am fost cu naționala României, și mă știa.

După primul antrenament mi-a spus că și-ar dori să rămân acolo. Am fost extrem de fericit, am spus da fără să mă mai consult cu mama și cu tata”, a povestit Erik pentru Bihor Online.

A debutat la 16 ani în cel mai puternic campionat din lume

”Așa am ajuns ca la 16 ani să debutez în cel mai puternic campionat de polo din lume și să marchez 3 goluri în 3 meciuri.

În aceste meciuri m-a văzut selecționerul lotului național de juniori al Ungariei și m-a convocat, eu având dublă cetățenie”, a explicat pentru Bihor Online Ionescu, care la Mondialul Under 18 din acest an a marcat 7 goluri și a câștigat aurul.

Visul românului Ionescu: să joace cu naționala Ungariei la Jocurile Olimpice din 2028

”Visul meu este ca în timp să ajung și la naționala de seniori a Ungariei și să joc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Pentru mine polo înseamnă totul. Este viața mea de până acum și sper că și de acum înainte, având în vedere sacrificiile făcute. Totul se învârte în jurul polo-ului, este un stil de viață pentru mine”, a încheiat poloistul pierdut de România.

Mario Simuț și Alex Gondor, fotbaliști români din Oradea în naționalele Ungariei

Ungaria este țara numărul 1 în polo-ul mondial, cu 9 titluri olimpice, 3 titluri mondiale și 13 titluri europene la nivel de seniori.

În ultimul an, alți doi tineri originari și ei din Oradea au debutat pentru naționalele de fotbal - de data aceasta - de juniori ale Ungariei: cazurile Mario Simuț și Alex Gondor au fost prezentate la acea vreme de sport.ro.

Foto: Bihor Online