Încă un junior român a debutat la naționala Ungariei! A fost titular în ambele meciuri jucate de maghiari împotriva Elveției

După debutul recent al lui Mario Simuț la naționala Under 19 a Ungariei, zilele acestea a venit rândul unui alt junior din Oradea să devină internațional maghiar.

Gondor poate evolua fundaș central, fundaș stânga sau mijlocaș central

Fundașul Alex Gondor, care la vârsta de 15 ani juca în Liga 3, la Luceafărul Oradea, s-a transferat recent în țara vecină, la Illes Akademia/Haladas Szombathely, și în această lună a jucat titular în cele două meciuri amicale disputate de naționala Under 17 a Ungariei cu Elveția, scoruri 5-2 și 2-2.

El a fost folosit pe postul de fundaș central stânga în sistemul 3-5-2, dar poate evolua și pe banda stângă a defensivei sau în centrul liniei de mijloc.

Gondor: ”M-am integrat foarte repede la lot”

”M-am integrat foarte repede la lot. Am experimentat această linie defensivă nouă, cu trei jucători, în care eu joc pe partea stângă.

Antrenorul Zoltan Szelesi m-a felicitat după jocul de pregătire din cantonament, cu BVSC, a fost foarte mulțumit de mine.



A fost o poziție inedită pentru mine, așa că am fost foarte fericit că selecționerul m-a apreciat pentru prestația mea”, declara la începutul cantonamentului tânărul jucător româno-maghiar pentru site-ul oficial al celor de la Illes Akademia Szombathely.

A fost convocat la naționalele Under 15 și Under 16 ale României

Interesant este că Gondor are selecții și la naționalele Under 15 și Under 16 ale României, dar nu a mai fost convocat la ultimele acțiuni ale reprezentativelor noastre de juniori.

”Sunt foarte satisfăcut după aceste partide de pregătire, jucătorii mei au făcut o treabă excelentă. Cu toții au putut să arate ce au ei mai bun.

Acum mingea este în terenul meu, pentru că trebuie să aleg lotul cu care vom merge la calificările din martie pentru Campionatul European”, a spus selecționerul Zoltan Szelesi pentru site-ul oficial al federației maghiare.

Foto: valogatott.mlsz.hu, illesakademia.hu, frf.ro