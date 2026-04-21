550 de copii au participat la a șaptea ediție, au venit și sportivi din Turcia. Cei mai mici au fost în vârstă de 10 ani. Primarul din Chiajna, Mircea Minea, a promis că-i va face sală de judo Alinei Dumitru în Chiajna. Au venit la turneul Alinei și Marian Drăgulescu și Adrian Bumbescu.

Alina Dumitru: "Nu am putut sa dorm dupa ce am luat medalia"

Alina Dumitru e una dintre cele mai mari sportive din România și reușește să facă un excelent PR judoului peste tot în lume. În România, dubla medaliată olimpică organizează an de an un turneu ce-i poartă numele întrucât iubește la infinit sportul de care s-a îndrăgostit din copilărie. Personalitate marcantă a judoului mondial, bucureșteanca a spus recent, la emisiunea Poveștile Sport.ro, capitole esențiale ale carierei. La Chiajna, zilele trecute, ea a fost înconjurată de mogâldețe care vor să-i calce pe urme, pe tatami.

Peste 500 de copii s-au luptat la turneul organizat de Alina Dumitru, singura campioană olimpică a României la judo. Ca sa-i motiveze, Alina Dumitru le-a arătat copiilor aurul și argintul olimpic.

"Am început să fac judo pentru că eram o persoană firavă, micuță, slăbuță. Pot să spun că datorită judo-ului m-a făcut om", le-a spus Alina celor mici.