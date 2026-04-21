VIDEO EXCLUSIV Peste 500 de copii s-au luptat la Turneul Internațional de Judo Alina Dumitru. Ce a spus marea campioană

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alina Dumitru e campioană olimpică și vicecampioană olimpică.

TAGS:
Alina Dumitrujudoturneuchiajna
Din articol

550 de copii au participat la a șaptea ediție, au venit și sportivi din Turcia. Cei mai mici au fost în vârstă de 10 ani. Primarul din Chiajna, Mircea Minea, a promis că-i va face sală de judo Alinei Dumitru în Chiajna. Au venit la turneul Alinei și Marian Drăgulescu și Adrian Bumbescu.

  • Alina dumitru 13
×
Alina Dumitru: "Nu am putut sa dorm dupa ce am luat medalia"
Moment alina dumitru despre hagi
Fragment pov sport 190925 alina dumitru 40364214
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alina Dumitru e una dintre cele mai mari sportive din România și reușește să facă un excelent PR judoului peste tot în lume. În România, dubla medaliată olimpică organizează an de an un turneu ce-i poartă numele întrucât iubește la infinit sportul de care s-a îndrăgostit din copilărie. Personalitate marcantă a judoului mondial, bucureșteanca a spus recent, la emisiunea Poveștile Sport.ro, capitole esențiale ale carierei. La Chiajna, zilele trecute, ea a fost înconjurată de mogâldețe care vor să-i calce pe urme, pe tatami.

Peste 500 de copii s-au luptat la turneul organizat de Alina Dumitru, singura campioană olimpică a României la judo. Ca sa-i motiveze, Alina Dumitru le-a arătat copiilor aurul și argintul olimpic.  

"Am început să fac judo pentru că eram o persoană firavă, micuță, slăbuță. Pot să spun că datorită judo-ului m-a făcut om", le-a spus Alina celor mici.

Medalile României la judo, în cadrul JOCURILOR OLIMPICE

  • Medalie de aur

Beijing 2008 -48 kg Alina Alexandra DUMITRU

  • Medalii de argint

Londra 2012 -48 kg Alina Alexandra DUMITRU

Londra 2012 -57 kg Corina Oana CAPRIORIU ,

  • Medalii de bronz

Los Angeles 1984 -78 kg Mircea FRATICA

Los Angeles 1984 Open Mihai CIOC

Sydney 2000 -78 kg Simona Marcela RICHTER

CITESTE SI
Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!