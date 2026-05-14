Sorana Cîrstea trăiește într-un cerc în care nu mai simte presiunea rezultatului, iar bucuria de a juca tenis o poartă pe culmi noi.

În clasamentul WTA, Cîrstea are o șansă rarisimă de a intra, în premieră, în top 20 WTA, chiar în ceea ce poate rămâne ultimul an al carierei sale.

Sorana Cîrstea știe ce vrea să facă, după rezultatul uriaș de la Roma: „Nu vreau să încep acum să pun presiune asupra mea.”

După ce a declarat că își va amâna retragerea dacă va ieși campioană la Roma, Sorana Cîrstea a explicat ce a simțit că s-a petrecut, în spatele scenei.

Anunțul retragerii a ajutat-o semnificativ pe sportiva din România, care mărturisește că, din acel moment, a încetat să resimtă presiunea.

Meci după meci, Sorana Cîrstea adaugă victorii impresionante la un bilanț de jucătoare de top 5 WTA, în 2026, cu 27 de victorii semnate în 34 de partide oficiale.

„Nu a fost o glumă. Reușesc să mă bucur de fiecare săptămână și vin dintr-un loc în care nu simt nicio presiune. Nu vreau să încep acum să pun presiune asupra mea. Încerc doar să mă concentrez asupra tenisului meu și să mă bucur de el.

Cred că, într-un fel, anunțul retragerii m-a eliberat puțin. Toate așteptările au dispărut, pentru că am simțit că nu mai am nimic de dovedit.

Anul acesta se derulează chiar mai bine decât mă așteptam și mă bucur enorm. Iubesc acest sport, iubesc tenisul. Pentru mine e minunat să pot să continui să joc bine și să am ocazia de a juca tenis în fața acestor spectatori minunați, în aceste orașe în care am jucat, de-a lungul anilor,” a declarat Sorana Cîrstea pentru publicația spaniolă, Punto de break.