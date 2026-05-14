GALERIE FOTO „Nu a fost o glumă!” Planul Soranei Cîrstea, după turneul de vis de la Roma

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paradoxul succesului: Sorana Cîrstea simte că „nu mai are nimic de dovedit”, dar, în același timp, vrea să arate că este capabilă să concureze cu cele mai bune jucătoare din lume.

Sorana Cîrstea trăiește într-un cerc în care nu mai simte presiunea rezultatului, iar bucuria de a juca tenis o poartă pe culmi noi.

În clasamentul WTA, Cîrstea are o șansă rarisimă de a intra, în premieră, în top 20 WTA, chiar în ceea ce poate rămâne ultimul an al carierei sale.

Sorana Cîrstea știe ce vrea să facă, după rezultatul uriaș de la Roma: „Nu vreau să încep acum să pun presiune asupra mea.”

După ce a declarat că își va amâna retragerea dacă va ieși campioană la Roma, Sorana Cîrstea a explicat ce a simțit că s-a petrecut, în spatele scenei.

Anunțul retragerii a ajutat-o semnificativ pe sportiva din România, care mărturisește că, din acel moment, a încetat să resimtă presiunea.

Meci după meci, Sorana Cîrstea adaugă victorii impresionante la un bilanț de jucătoare de top 5 WTA, în 2026, cu 27 de victorii semnate în 34 de partide oficiale.

„Anunțul retragerii m-a eliberat. Toate așteptările au dispărut.”

„Nu a fost o glumă. Reușesc să mă bucur de fiecare săptămână și vin dintr-un loc în care nu simt nicio presiune. Nu vreau să încep acum să pun presiune asupra mea. Încerc doar să mă concentrez asupra tenisului meu și să mă bucur de el.

Cred că, într-un fel, anunțul retragerii m-a eliberat puțin. Toate așteptările au dispărut, pentru că am simțit că nu mai am nimic de dovedit.

Anul acesta se derulează chiar mai bine decât mă așteptam și mă bucur enorm. Iubesc acest sport, iubesc tenisul. Pentru mine e minunat să pot să continui să joc bine și să am ocazia de a juca tenis în fața acestor spectatori minunați, în aceste orașe în care am jucat, de-a lungul anilor,” a declarat Sorana Cîrstea pentru publicația spaniolă, Punto de break.

Sorana Cîrstea, exemplu de ambiție, la 36 de ani

Lămurindu-și intențiile pentru competiția WTA 1000 de la Roma, devine evident că Sorana Cîrstea vânează marele trofeu de campioană, însă nu se va putea declara dezamăgită, după ce a eliminat deja numerele 1 și 13 WTA, în parcursul său către semifinală.

„Nu am vrut să vin aici ca o turistă.”

„Întotdeauna am fost foarte profesionistă. Chiar dacă am anunțat că 2026 va fi ultimul an al meu în circuit, în continuare muncesc din greu.

Nu am vrut să vin aici ca o turistă. Am vrut să arăt că încă am nivelul necesar pentru a concura împotriva celor mai bune jucătoare din lume,” s-a pronunțat Sorana Cîrstea, în cadrul aceluiași interviu.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff, joi, 14 mai, după ora 16:00.

Învingătoarea va ajunge în finala turneului WTA 1000 de la Roma, unde va juca împotriva jucătoarei mai bune din duelul Iga Swiatek - Elina Svitolina.

