Gică Hagi, apreciat de Alina Dumitru pentru ce a făcut pentru România.

Alina Dumitru a avut un mesaj manifest în ceea ce îl privește pe Gică Hagi. Un exemplu pentru ea în momentul în care concura pentru România în cele mai importante întreceri din judo, fosta sportivă privește deranjată episoadele în care Hagi este jignit.

”Regele” a deschis la Ovidiu, de ani buni, cea mai performantă academie fotbalistică din România, iar Alina Dumitru înțelege că Hagi a luat decizia și pentru a ajuta țara, pe lângă realizările pe care le-a avut în vremea în care făcea magie pe terenul de fotbal.

Alina Dumitru, despre Gică Hagi: ”Când spui România, spui Hagi”

Dumitru consideră că ﻿Gică Hagi trebuie respectat și tratat așa cum e mai bine în momentul în care oamenii se raportează la el. Jignirile pe care le primește, uneori, din spațiul public sau din partea suporterilor ar trebui să se oprească, din punctul de vedere al fostei sportive, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice.

”E un om care s-a dedicat mai departe sportului și copiilor, să le dea mai departe celor mici, să le ofere un viitor frumos. L-am apreciat foarte mult, iar când aud că e jignit, mă deranjează pe mine! Nu înțeleg persoanele care încearcă să strice imaginea unui om care nu are... . El nu are dreptul să i se întâmple asta!

A făcut pentru țară... pentru el în primul rând, da, pentru el face, dar și pentru țară! Mergi în afară și spui România, auzi Hagi, Hagi. Nu ai voie să îl vorbești pe omul ăsta de rău!”, a spus Alina Dumitru la Poveștile Sport.ro.

