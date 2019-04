SOC! Imaginile care il pot condamna la 6 ani de INCHISOARE pe Conor McGregor! Motivul pentru care a fost arestat

TMZ a publicat primele imagini care il condamna pe Conor McGregor, acuzat de talharie si violenta dupa ce a luat telefonul unui fan si la distrus! Clipul va fi folosit in cadrul procesului care incepe in luna mai, McGregor riscand sa ajunga la inchisoare pentru 6 ani!

Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 11 martie, fostul campion din UFC fiind arestat in aceeasi zi dupa ce victima, Ahmed Abdirzak, a facut plangere impotriva lui McGregor. Acesta a pledat nevinovat, insa noile imagini il contrazic!

McGregor se afla sub investigatie si pentru un presupus viol. De asemenea, el a fost condamnat dupa atacul impotriva autocarului in care se aflau luptatori din UFC.

Will Conor McGregor do time now that he’s caught on video? Watch TMZ Sports tonight on @FS1 at 9pm PT #TMZ #TMZSports pic.twitter.com/kbDAuUhDyP