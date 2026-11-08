Campionul olimpic la înot David Popovici a asistat duminică la partida dintre Inter Milano și Como, din Serie A, în calitate de invitat de onoare al clubului italian, unde l-a susținut pe antrenorul Cristi Chivu.

Imagini cu sportivul român au fost publicate pe contul oficial de Instagram al grupării milaneze înaintea confruntării din campionatul Italiei. Partida i-a pus față în față pe banca tehnică pe Cristi Chivu și pe Cesc Fabregas, doi antrenori tineri care s-au remarcat în primele lor sezoane la conducerea celor două formații.