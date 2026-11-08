GALERIE FOTO Apariție surpriză la meciul lui Cristi Chivu din Serie A! David Popovici, primit cu un cadou special de Inter

Apariție surpriză la meciul lui Cristi Chivu din Serie A! David Popovici, primit cu un cadou special de Inter Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

David Popovici, alături de Cristi Chivu.

TAGS:
david popoviciInter Milanocristi chivu
Din articol

Campionul olimpic la înot David Popovici a asistat duminică la partida dintre Inter Milano și Como, din Serie A, în calitate de invitat de onoare al clubului italian, unde l-a susținut pe antrenorul Cristi Chivu.

Imagini cu sportivul român au fost publicate pe contul oficial de Instagram al grupării milaneze înaintea confruntării din campionatul Italiei. Partida i-a pus față în față pe banca tehnică pe Cristi Chivu și pe Cesc Fabregas, doi antrenori tineri care s-au remarcat în primele lor sezoane la conducerea celor două formații.

  • Popovici inter as article 840
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Inter, cadou special pentru Popovici

Cu ocazia vizitei sale la Milano, înotătorul a primit din partea clubului gazdă un tricou personalizat cu numele său și cu numărul 54. De asemenea, înainte de fluierul de start al întâlnirii, David Popovici le-a urat succes jucătorilor pregătiți de tehnicianul român.

Campionul olimpic, invitat la meciul lui Inter Milano la câteva luni după ce și-a arătat susținerea pentru gruparea pregătită de Cristi Chivu, câștigătoarea titlului în Italia în sezonul precedent.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter Milano - Como 2-0. Victorie mare pentru Chivu! Nerazzurrii au fost de neoprit
Inter Milano - Como 2-0. Victorie mare pentru Chivu! Nerazzurrii au fost de neoprit
Ce a spus Cesc Fabregas despre Cristi Chivu înaintea meciului direct din Serie A
Ce a spus Cesc Fabregas despre Cristi Chivu înaintea meciului direct din Serie A
Pas greșit pentru liderul Lazio în Serie A! Interul lui Chivu poate profita
Pas greșit pentru liderul Lazio în Serie A! Interul lui Chivu poate profita
ULTIMELE STIRI
Atletico Madrid - Barcelona 1-2, pe Sport.ro. Spectacol pe Metropolitano! Catalanii trec în avantaj pe tabelă
Atletico Madrid - Barcelona 1-2, pe Sport.ro. Spectacol pe Metropolitano! Catalanii trec în avantaj pe tabelă
Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”
Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
ACUM Lens - Marseille 1-2, în direct pe VOYO SPORT 1. Oaspeții revin la conducerea meciului
ACUM Lens - Marseille 1-2, în direct pe VOYO SPORT 1. Oaspeții revin la conducerea meciului
Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”
Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Încredere totală pentru Cristi Chivu: „Pierdem și al doilea derby și după câștigăm Scudetto!”

Încredere totală pentru Cristi Chivu: „Pierdem și al doilea derby și după câștigăm Scudetto!”


Recomandarile redactiei
Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”
Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”
Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”
Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
Atletico Madrid - Barcelona 1-2, pe Sport.ro. Spectacol pe Metropolitano! Catalanii trec în avantaj pe tabelă
Atletico Madrid - Barcelona 1-2, pe Sport.ro. Spectacol pe Metropolitano! Catalanii trec în avantaj pe tabelă
Plecat cu scandal de la FCSB, Leo Strizu a semnat: „Cel mai înalt nivel”
Plecat cu scandal de la FCSB, Leo Strizu a semnat: „Cel mai înalt nivel”
Alte subiecte de interes
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
După valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

stirileprotvDupă valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

stirileprotvCe au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

Barajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

stirileprotvBarajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

Alimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

stirileprotvAlimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!