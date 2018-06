O noua varianta pentru atacul lui Dica! FCSB vrea sa aduca un jucator care s-a duelat cu FC Barcelona in urma cu o luna

Cu Denis Alibec pe picior de plecare si Eddy Gnohere accidentat, FCSB cauta sa aduc un alt varf.

FCSB planuieste sa se intareasca in atac. Cum varianta Adam Nemec a picat iar de la Raul Rusescu se asteapta un raspuns, FCSB inca mai spera la Omrani de la CFR Cluj insa are si o varianta surpriza. Conform Digi Sport, FCSB negociaza cu Khama Billiat, un atacant din Zimbabwe.

Acesta s-a despartit recent de cei de la Mamelodi Sundowns din Africa de Sud. Cum jucatorul ar veni liber de contract, FCSB ar urma sa ii plateasca o prima de instalare pentru ca jucatorul cere un salariu de 500.000 de euro pe luna, peste plafonul impus la club.

Billiat a reusit 9 goluri si 8 pase in sezonul trecut si are 9 reusite in 28 de evolutii pentru echipa nationala. El a jucat 77 de minute in partida amicala disputata in urma cu o luna de Mamelodi contra celor de la FC Barcelona. FCSB nu este singurul club interesat de Billiat, Ludogorets si Steaua Rosie Belgrad avandu-l pe lista.