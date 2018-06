In urma cu o luna juca impotriva Barcelonei, acum e dorit de FCSB! Inlocuitorul lui Alibec nu se grabeste sa vina in Romania: "Sa vad ce oferte mai am!"

Cu Denis Alibec pe picior de plecare si Eddy Gnohere accidentat, FCSB cauta sa aduc un alt varf.



FCSB planuieste sa se intareasca in atac, iar Khama Billiat, un atacant din Zimbabwe, este una dintre variantele luate in calcul.

Jucatorul nu se grabeste insa sa vina in Romania. "Trebuie sa ma intalnesc cu managerul meu si sa vad ce oferte are pentru mine, inainte sa iau cea mai buna decizie pentru mine, pentru familia mea si pentru cei care ma sustin", a declarat fotbalistul pentru sowetanlive.co.za.

Cum jucatorul ar veni liber de contract, FCSB ar urma sa ii plateasca o prima de instalare pentru ca jucatorul cere un salariu de 500.000 de euro pe luna, peste plafonul impus la club.

Billiat a reusit 9 goluri si 8 pase in sezonul trecut si are 9 reusite in 28 de evolutii pentru echipa nationala. El a jucat 77 de minute in partida amicala disputata in urma cu o luna de Mamelodi contra celor de la FC Barcelona. FCSB nu este singurul club interesat de Billiat, Ludogorets si Steaua Rosie Belgrad avandu-l pe lista.