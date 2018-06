Au venit doar ca sa plece! Il ia pana la urma Steaua pe Omrani? Ce s-a intamplat azi la Cluj

Boli si Omrani au facut vizita medicala cu CFR, dar sunt ca si plecati de la Cluj.

Pe Boli il ia Petrescu in China, iar FCSB se lauda ca-l transfera pe Omrani. Campionii de la Cluj il trimit si pe Deac sa se umple de bani la chinezi.



Boli a facut vizita medicala cu CFR, dar va zbura in China, dupa Petrescu. Si Deac isi cauta bilete pentru China.



Boli si Omrani au facut vizita medicala cu CFR, dar nu au stat si la primul antrenament cu Edi Iordanescu. Deac, Tucudean si Manea au jucat la nationala si sunt inca in vacanta. Pana la preliminariile Ligii, CFR va juca la Craiova in Supercupa Romaniei.