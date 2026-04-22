David Popovici (21 de ani) a câștigat astăzi, 22 aprilie, medalia de aur la Campionatele Naționale de seniori, tineret și juniori I-II de la Otopeni.

David Popovici, campion național la 50 de metri liber

Campionul olimpic legitimat la CS Dinamo a cucerit aurul național în proba de 50 de metri liber. Pentru „Racheta” României este prima distincție din 2026, după ce a terminat proba cu un timp de 22:02.

Podiumul a fost completat de către Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța) cu 22:33 și Mihai Gergely (Clubul Sportiv Universitatea Cluj) cu 22:69.

Pentru David Popovici urmează probele individuale la 200 m liber de joi și la 100 m liber de sâmbătă. Popovici va participa și la ștafetele în care este angrenat clubul Dinamo.

Popovici nu și-a depășit propriul record

La ediția din 2025 a CN, Popovici a stabilit un record național la 50 de metri liber, oprind cronometrul la 21,83 secunde, marcând prima sa coborâre sub pragul de 22 de secunde.

Deși a câștigat fără emoții și proba de 200 de metri, el a ratat finala la 100 de metri liber din cauza unor probleme medicale.

Titlul i-a revenit atunci lui Patrick Dinu, student la Princeton cu o vastă experiență în campionatul universitar american.