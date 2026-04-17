Prima apariție din 2026 pentru David Popovici. Ce probe a ales dublul campion mondial pentru Naționalele de la Otopeni

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cel mai bun înotător român se întoarce în bazinul de la Otopeni, între 22 și 26 aprilie, pentru a concura în trei probe individuale la Campionatele Naționale.

TAGS:
david popoviciinotnatatie
Din articol

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, se află în fața primului său concurs oficial din acest an. Potrivit listelor de înscriere, Popovici va înota la 50, 100 și 200 de metri liber, urmând să ia startul și în două curse de ștafetă.

Dublul campion mondial din 2025 își va începe parcursul pe 22 aprilie cu proba de 50 de metri liber. Pe 23 aprilie este programată proba de 200 de metri liber, în timp ce cursele pentru 100 de metri liber se vor desfășura pe 25 aprilie. Programul competiției este structurat în două părți, cu serii de calificare dimineața și finale programate după-amiaza.

Istoricul curselor și un duel așteptat la 100 de metri

La ediția din 2025 a Naționalelor, Popovici a stabilit un record național la 50 de metri liber, oprind cronometrul la 21,83 secunde, marcând prima sa coborâre sub pragul de 22 de secunde. Deși a câștigat fără emoții și proba de 200 de metri, el a ratat finala la 100 de metri liber din cauza unor probleme medicale.

Titlul i-a revenit atunci lui Patrick Dinu. Student la Princeton, cu o vastă experiență în campionatul universitar american, Dinu va fi și el prezent la Otopeni pentru a concura la 50 și 100 de metri liber, dar și la 50 de metri bras.


Medaliați de top se aliniază la start

Bazinul de la Otopeni va găzdui și alți performeri din natația românească. Denis Popescu, legitimat la începutul anului la Dinamo, s-a înscris la probele scurte de spate și fluture. Colegul său de club, Vlad Stancu, se va concentra exclusiv pe stilul liber (50, 200 și 400 de metri), după ce anul trecut a experimentat și cursele de mixt.

Clubul Steaua mizează pe Robert Badea, aflat la primul an de seniorat, care va înota la 200 și 400 de metri mixt, dar și la 200 de metri fluture și spate. De la același club, Vlad Mihalache s-a axat pe distanțele de 50, 100 și 200 de metri fluture.

În competiția feminină, CSM Constanța va fi reprezentată de Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu. Ambele sportive și-au asumat un program complex, care acoperă o paletă largă de distanțe la procedeele spate, fluture și liber.

Publicitate
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!