Prima apariție din 2026 pentru David Popovici. Ce probe a ales dublul campion mondial pentru Naționalele de la Otopeni

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, se află în fața primului său concurs oficial din acest an. Potrivit listelor de înscriere, Popovici va înota la 50, 100 și 200 de metri liber, urmând să ia startul și în două curse de ștafetă.

Dublul campion mondial din 2025 își va începe parcursul pe 22 aprilie cu proba de 50 de metri liber. Pe 23 aprilie este programată proba de 200 de metri liber, în timp ce cursele pentru 100 de metri liber se vor desfășura pe 25 aprilie. Programul competiției este structurat în două părți, cu serii de calificare dimineața și finale programate după-amiaza.

Istoricul curselor și un duel așteptat la 100 de metri

La ediția din 2025 a Naționalelor, Popovici a stabilit un record național la 50 de metri liber, oprind cronometrul la 21,83 secunde, marcând prima sa coborâre sub pragul de 22 de secunde. Deși a câștigat fără emoții și proba de 200 de metri, el a ratat finala la 100 de metri liber din cauza unor probleme medicale.

Titlul i-a revenit atunci lui Patrick Dinu. Student la Princeton, cu o vastă experiență în campionatul universitar american, Dinu va fi și el prezent la Otopeni pentru a concura la 50 și 100 de metri liber, dar și la 50 de metri bras.



