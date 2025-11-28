Într-o atmosferă superbă şi încurajaţi de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, şi vicecampioni mondiali la dublu mixt, scrie news.ro.

Cele patru victorii în care şi-au unit forţele la masa de joc i-au adus pe Anna Hursey şi Iulian Chiriţa în faţa posibilităţii de a cuceri trofeul suprem, într-un meci în care i-au întâlnit pe chinezii Qin Yuxuan şi Li Hechen.

Contra perechii din China, favoriţii noştri au început excelent, cu un prim set câştigat şi în care combinaţiile de lovituri le-au reuşit. Jocul s-a echilibrat, adversarii au trecut în avantaj, iar speranţele perechii europene s-au reaprins în ultimul set disputat.

Atunci, de la 2-8, Anna Hursey şi Iulian Chiriţa au forţat, au jucat la înălţime şi au egalat la 9-9, însă, din păcate, ultimele două schimburi nu le-au aparţinut, iar ei au cedat finala, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Este a doua medalie cucerită de Chiriţa la ediţia din România a Campionatului Mondial de Juniori, după cea de bronz câştigată la U19 dublu masculin, alături de partenerul portughez Tiago Abiodun. De asemenea, Iulian Chiriţa continuă la U19 simplu masculin, probă în care este sfertfinalist.



