”Victorie istorică pentru Republica Moldova la Campionatul European de tenis de masă”, titrează realmedia.md, care detaliază performanța extraordinară obținută de naționala de peste Prut:

Naționala Republicii Moldova de tenis de masă a obținut o performanță istorică la Campionatul European, reușind calificarea în optimile de finală, un rezultat care asigură echipei biletele pentru Campionatul Mondial de la Londra.

Ni este antrenorul principal al Moldovei. Igor Ni



”Echipa formată din Andrei Puțuntică, Vladislav Ursu și Denis Țerna, sub conducerea antrenorului principal Igor Ni, a demonstrat caracter, concentrare și o forță extraordinară de revenire în momentele decisive.

Meciul decisiv a fost o adevărată lecție de perseverență și spirit de echipă. După serii dramatice de puncte, echipa Moldovei a reușit să câștige la avantaj, în ciuda presiunii uriașe, arătând că determinarea și credința pot învinge orice obstacol.

Această reușită marchează prima calificare a Moldovei la un Campionat Mondial după o lungă perioadă, consolidând locul țării noastre în elita tenisului de masă european”, a notat publicația citată.

”Fiecare punct a fost o luptă”



„Este o pagină nouă în istoria sportului nostru. Fiecare punct a fost o luptă, fiecare meci – o dovadă că pasiunea și munca aduc rezultate. Mergem mai departe, cu mândrie și încredere!”, au transmis reprezentanții echipei.

Campionatul Mondial de tenis de masă se va disputa la Londra în perioada 28 aprilie - 10 mai 2026.

Reacția Federației de tenis de masă din Republica Moldova



”🏓🇲🇩 VICTORIE! ECHIPA MOLDOVEI ÎN OPTIMILE DE FINALA (1/16)!

Ieri a fost o adevărată sărbătoare a tenisului de masă!

Fiecare punct, fiecare serviciu și fiecare retur au fost pline de emoție, dramă și speranță! Să conduci cu 4:0, sau 10:4 și totuși să câștigi la „avantaj” — asta înseamnă să lupți cu inima! ❤️

Echipa noastră, formată din:

💪 Andrei Puțuntică

🔥 Vladislav Ursu

⚡ Denis Țerna

și antrenorul principal al selecționatei — Igor Ni, au demonstrat caracter, determinare și au reușit o performanță remarcabilă — calificarea în optimile de finală (1/16)!

Aceasta nu este doar o victorie sportivă — este o pagină nouă în istoria tenisului de masă moldovenesc!

Pentru prima dată după mulți ani, 🇲🇩 Republica Moldova obține biletul spre Campionatul Mondial de la Londra!

Ne mândrim cu voi, sportivilor! Cu munca voastră, curajul, pasiunea și credința că nimic nu este imposibil atunci când joci pentru țara ta!

Mulțumim tuturor suporterilor care au trăit fiecare punct,

care au susținut echipa, au crezut și s-au bucurat împreună cu noi! 🙌

📣 Această victorie este o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în forța sportului și în puterea spiritului!

Mergem mai departe — și victoria să fie cu noi! 🏆”

România debutează azi la Europene împotriva Serbiei pentru un loc în sferturi atât la masculin, cât și la feminin



Astăzi încep tablourile principale ale Campionatului European Echipe Seniori 2025, după următorul program pentru echipele tricolore, calificate în primele 16 naționale de pe continent:

▪️Echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) 🆚 Serbia, de la 𝟏𝟕:𝟎𝟎, în optimile de finală.

▪️Echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) 🆚 Serbia, de la 𝟐𝟎:𝟎𝟎, în optimile de finală.

