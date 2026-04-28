" Nadia Comăneci este invitata specială a ediţiei Sports Festival 2026. Campioana care a schimbat istoria sportului prin primul 10 perfect obţinut la Jocurile Olimpice va susţine, în cadrul evenimentului, un masterclass - duminică, 14 iunie, de la ora 13:00, la BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul este organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, într-un an simbolic, în care se împlinesc 50 de ani de la performanţa istorică de la Montreal 1976. Prezenţa Nadiei Comăneci la Sports Festival 2026 marchează unul dintre momentele speciale ale ediţiei de anul acesta şi are loc la scurt timp după o nouă recunoaştere internaţională importantă: campioana a primit de curând premiul Laureus pentru întreaga carieră, în cadrul Laureus World Sports Awards, distincţie care îi reconfirmă locul în elita sportului mondial. Considerată una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial, Nadia revine aşadar în atenţia publicului din România într-un context aniversar cu o semnificaţie aparte, la jumătate de secol de la momentul care a redefinit pentru totdeauna performanţa în gimnastică ", se arată în comunicatul organizatorilor Sports Festival, potrivit Agerpres.

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Fosta mare campioană a promis celor care vor fi prezenţi la BTarena un dialog deschis şi sincer, care se doreşte a fi sursă de inspiraţie.

"Uneori este nevoie de doar câteva secunde pentru a schimba o viaţă. 17 secunde. Atât a durat exerciţiul care mi-a schimbat viaţa şi istoria gimnasticii mondiale. Dar în spatele celor 17 secunde au stat milioane de secunde de antrenamente. Pentru mine, sportul a însemnat mai mult decât primul 10, mai mult decât medaliile obţinute. A fost despre disciplină, curaj şi dorinţa de a deveni mai bună în fiecare zi. Vă aştept la Masterclass-ul din cadrul Sports Festival unde vă voi dărui mult mai multe secunde de mărturisi, lecţii şi învăţături din sport şi experienţele personale, care pot fi aplicate în orice domeniu. Va fi o întâlnire sinceră, un dialog deschis şi, sper, o sursă de inspiraţie şi motivaţie pentru toţi cei care cred în puterea visurilor construite prin muncă şi pasiune!", a declarat Nadia Comăneci.

Evenimentul e o ocazie unică pentru publicul din România

Masterclass-ul programat la Cluj-Napoca va aduce publicului ocazia unei întâlniri directe cu sportiva care a devenit un reper în gimnastica internaţională. Evenimentul va pune în prim-plan teme precum disciplina, presiunea marilor competiţii, echilibrul, motivaţia şi parcursul din spatele unei cariere construite la cel mai înalt nivel.

"Pentru noi, acest masterclass este mai mult decât un eveniment special în programul Sports Festival 2026. Este o ocazie rară de a o asculta pe Nadia Comăneci dincolo de imaginea-cult pe care o cunoaşte o lume întreagă, de a descoperi povestea din spatele performanţei, disciplina, presiunea, alegerile şi momentele mai puţin văzute care au construit parcursul unei mari campioane. Credem că publicul va avea parte de o întâlnire cu adevărat valoroasă, sinceră şi memorabilă", a declarat Mirel Alexa, director executiv Sports Festival.

Masterclass-ul de la Cluj, programat pentru 14 iunie

Organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, evenimentul face parte din seria momentelor speciale dedicate anului 2026, un an în care este celebrată moştenirea lăsată de Nadia Comăneci sportului mondial. În 1976, la Montreal, performanţa sa a devenit unul dintre cele mai cunoscute repere din istoria Jocurilor Olimpice şi a transformat numele Nadiei într-un simbol al excelenţei.

"Pentru România şi pentru întreaga lume, momentul de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 rămâne o lecţie vie despre ce înseamnă să atingi perfecţiunea. Nu împlinise încă 15 ani şi Nadia Comăneci a obţinut nu doar primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, ci a reuşit imposibilul, oferind umanităţii emoţie pură, perfecţiune în sport şi un reper care continuă să inspire multe generaţii de copii. În acele clipe, am înţeles cu toţii că excelenţa nu este un ideal abstract, ci o realitate construită prin pasiune, disciplină şi curaj. Nadia a întruchipat valorile olimpice în forma lor cea mai autentică: pasiune, fair play, dar şi mândrie naţională, rezilienţă şi puterea extraordinară de a inspira prin ceea ce faci , ajungând la excelenţă. Este datoria noastră să ducem mai departe această moştenire şi să le arătăm tinerilor că, prin muncă şi încredere, curaj şi ambiţie pot ajunge acolo unde îşi doresc", a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

Masterclass-ul va avea loc duminică, 14 iunie 2026, de la ora 13:00, la BTarena. Pentru eveniment va fi deschisă peluza, etaj 1, dinspre Cluj Arena, iar preţul unui bilet este de 95 de lei.

La 10 iulie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca "Anul Nadia Comăneci", pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, desfăşurate în 1976, la Montreal, prima notă de 10 obţinută în gimnastica mondială. În cadrul acestui proiect vor fi organizate mai multe evenimente pe perioada anului 2026, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român fiind coordonatorul acestora.