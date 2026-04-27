Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american

Stabilită în Statele Unite ale Americii de decenii, Nadia Comăneci a rememorat recent interacțiunea pe care a avut-o cu Elon Musk, cel mai bogat om al planetei.
Legendara gimnastă, acum în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit că performanța din 1976 rămâne reperul principal pentru public, eclipsând chiar și restul palmaresului său impresionant. În cadrul unui dialog recent, Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a demonstrat că este la curent cu istoria sportului.
„Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am zis: 'Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut'... El e mai tânăr decât mine. 'Da, tu ești gimnasta cu zecele'. Toată lumea vorbește de asta”, a transmis Nadia Comăneci pentru Euronews.
Două recorduri care vor rămâne în istorie
Stabilită în Statele Unite de aproape patru decenii, fosta sportivă născută la Onești consideră că momentul de la Jocurile Olimpice din 1976 a creat o legătură specială cu publicul, care nu s-a erodat odată cu trecerea timpului. Potrivit Nadiei, există două repere ale carierei sale care au devenit imposibil de egalat din cauza schimbărilor de regulament din gimnastică.
„Sunt două lucruri care nu vor fi depășite în record: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”, a punctat românca.
În prezent, Elon Musk ocupă prima poziție în topul miliardarilor lumii, cu o avere estimată la 839 miliarde de dolari. De cealaltă parte, palmaresul Nadiei Comăneci include cinci medalii olimpice de aur și 13 titluri mondiale și europene, fiind recunoscută la nivel global pentru primul „10 perfect” din gimnastica modernă.