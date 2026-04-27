Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american

Stabilită în Statele Unite ale Americii de decenii, Nadia Comăneci a rememorat recent interacțiunea pe care a avut-o cu Elon Musk, cel mai bogat om al planetei.

Legendara gimnastă, acum în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit că performanța din 1976 rămâne reperul principal pentru public, eclipsând chiar și restul palmaresului său impresionant. În cadrul unui dialog recent, Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a demonstrat că este la curent cu istoria sportului.

„Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am zis: 'Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut'... El e mai tânăr decât mine. 'Da, tu ești gimnasta cu zecele'. Toată lumea vorbește de asta”, a transmis Nadia Comăneci pentru Euronews.