Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Întâlnire de gradul zero în Statele Unite!

TAGS:
Din articol

Stabilită în Statele Unite ale Americii de decenii, Nadia Comăneci a rememorat recent interacțiunea pe care a avut-o cu Elon Musk, cel mai bogat om al planetei.

Legendara gimnastă, acum în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit că performanța din 1976 rămâne reperul principal pentru public, eclipsând chiar și restul palmaresului său impresionant. În cadrul unui dialog recent, Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a demonstrat că este la curent cu istoria sportului.

„Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am zis: 'Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut'... El e mai tânăr decât mine. 'Da, tu ești gimnasta cu zecele'. Toată lumea vorbește de asta”, a transmis Nadia Comăneci pentru Euronews.

  • Nadia getty
×
Nadia mambo
Nadia laureus
ÎNAPOI LA ARTICOL

Două recorduri care vor rămâne în istorie

Stabilită în Statele Unite de aproape patru decenii, fosta sportivă născută la Onești consideră că momentul de la Jocurile Olimpice din 1976 a creat o legătură specială cu publicul, care nu s-a erodat odată cu trecerea timpului. Potrivit Nadiei, există două repere ale carierei sale care au devenit imposibil de egalat din cauza schimbărilor de regulament din gimnastică.

„Sunt două lucruri care nu vor fi depășite în record: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”, a punctat românca.

În prezent, Elon Musk ocupă prima poziție în topul miliardarilor lumii, cu o avere estimată la 839 miliarde de dolari. De cealaltă parte, palmaresul Nadiei Comăneci include cinci medalii olimpice de aur și 13 titluri mondiale și europene, fiind recunoscută la nivel global pentru primul „10 perfect” din gimnastica modernă.

ULTIMELE STIRI
Recomandarile redactiei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!