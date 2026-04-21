Imagini impresionante: Nadia a plâns și a tremurat pe scenă, la Oscarurile Sportului

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fosta mare gimnastă, o figură emblematică pentru sportul mondial, a fost premiată pentru cariera ei formidabilă.

TAGS:
Nadia ComaneciGala Laureus

Nadia Comăneci a fost extrem de emoţionată la Gala Laureus, unde a primit premiul pentru întreaga activitate. Nadia a spus că şi-a dat seama cât de multe a învăţat din faptul că a fost implicată în sport.

Nu am simţit că tremur aşa de tare, nici când a trebuit să evoluez la paralele... Vă mulţumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. - soţul ei, Bart, aflat pe scenă), cel care m-ai salvat. Mi-ar plăcea să spun că este aniversarea a 5 note perfecte de 10, pentru că 50 sună foarte departe.. .Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea. Iar câteva secunde din viaţa mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul şi m-au adus aici cu voi toţi, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aş fi fost aici, dacă nu aveam o direcţie. Am realizat cât de multe am învăţat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educaţia. Sportul te educă, de asemenea. Îi învaţă pe copii cum să se ridice când cad, cum să-şi gestioneze viaţa când sunt trişti, cum să fie responsabili faţă de coechipierii lor şi cum să fie prezenţi chiar şi când nu se simt bine într-o zi. Sunt atât de mulţi sportivi minunaţi aici şi, la fiecare jumătate de secol, apare câte un model în fiecare sport. Simone, eşti minunată (n.r.- n.r. - gimnasta americană, Simone Biles). Nu doar prin rezultate remarcabile, ci şi pentru că ai vorbit despre sănătatea mintală. Laureus, mi-aţi făcut o mare surpriză, aşa că vă mulţumesc foarte mult. Tu (n.r. - soţul ei, Bart) eşti 10-le meu perfect. Vă mulţumesc tuturor“, a transmis Nadia, printre lacrimi.

Nadia Comăneci, sclipitoare la 64 de ani, la Gala Laureus

  • Nadia getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nadia Comăneci (64 de ani) a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid. În 2026, se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Potrivit news.ro, în România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
ARTICOLE PE SUBIECT
Nadia Comăneci, mesaj dureros după moartea lui Mircea Lucescu: ”Drum lin, prieten drag!”
Nadia Comăneci, mesaj dureros după moartea lui Mircea Lucescu: ”Drum lin, prieten drag!”
Nadia Comăneci, mesaj de încurajare pentru „tricolori”! Ce a spus despre Gică Hagi selecționer
Nadia Comăneci, mesaj de încurajare pentru „tricolori”! Ce a spus despre Gică Hagi selecționer
Ce a zis Nadia Comăneci în Parlamentul European de la Bruxelles
Ce a zis Nadia Comăneci în Parlamentul European de la Bruxelles
ULTIMELE STIRI
La un singur pas de Scudetto, Cristi Chivu a fost desființat în Italia: ”Eu chiar credeam în el!”
La un singur pas de Scudetto, Cristi Chivu a fost desființat în Italia: ”Eu chiar credeam în el!”
Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
Inter - Como, LIVE pe VOYO de la 22:00, în Coppa Italia! Cristi Chivu, la un pas de „dubla” istorică
Inter - Como, LIVE pe VOYO de la 22:00, în Coppa Italia! Cristi Chivu, la un pas de „dubla” istorică
Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe la Desafio: Aventura. “Stă prost pe tehnică, nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe la Desafio: Aventura. “Stă prost pe tehnică, nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu

"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"

Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
La un singur pas de Scudetto, Cristi Chivu a fost desființat în Italia: ”Eu chiar credeam în el!”
La un singur pas de Scudetto, Cristi Chivu a fost desființat în Italia: ”Eu chiar credeam în el!”
Cum arată cea mai puternică femeie din lume: ”Nu mi-a plăcut niciodată sportul!”
Cum arată cea mai puternică femeie din lume: ”Nu mi-a plăcut niciodată sportul!”
Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat
Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat
Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor
Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor
Alte subiecte de interes
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Nadia Comăneci a strălucit la Gala Laureus
Nadia Comăneci a strălucit la Gala Laureus
Reacția Georginei Rodriguez când a văzut ținuta purtată de Antonela Roccuzzo la gala Laureus. A stânit mii de reacții
Reacția Georginei Rodriguez când a văzut ținuta purtată de Antonela Roccuzzo la gala Laureus. A stânit mii de reacții
CITESTE SI
Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!