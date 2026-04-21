Nadia Comăneci a fost extrem de emoţionată la Gala Laureus, unde a primit premiul pentru întreaga activitate. Nadia a spus că şi-a dat seama cât de multe a învăţat din faptul că a fost implicată în sport.

„Nu am simţit că tremur aşa de tare, nici când a trebuit să evoluez la paralele... Vă mulţumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. - soţul ei, Bart, aflat pe scenă), cel care m-ai salvat. Mi-ar plăcea să spun că este aniversarea a 5 note perfecte de 10, pentru că 50 sună foarte departe.. .Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea. Iar câteva secunde din viaţa mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul şi m-au adus aici cu voi toţi, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aş fi fost aici, dacă nu aveam o direcţie. Am realizat cât de multe am învăţat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educaţia. Sportul te educă, de asemenea. Îi învaţă pe copii cum să se ridice când cad, cum să-şi gestioneze viaţa când sunt trişti, cum să fie responsabili faţă de coechipierii lor şi cum să fie prezenţi chiar şi când nu se simt bine într-o zi. Sunt atât de mulţi sportivi minunaţi aici şi, la fiecare jumătate de secol, apare câte un model în fiecare sport. Simone, eşti minunată (n.r.- n.r. - gimnasta americană, Simone Biles). Nu doar prin rezultate remarcabile, ci şi pentru că ai vorbit despre sănătatea mintală. Laureus, mi-aţi făcut o mare surpriză, aşa că vă mulţumesc foarte mult. Tu (n.r. - soţul ei, Bart) eşti 10-le meu perfect. Vă mulţumesc tuturor“, a transmis Nadia, printre lacrimi.