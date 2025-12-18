Pentru prima dată de la introducerea probei de echipe mixte în programul olimpic, România va organiza un Campionat European de Judo la categoria respectivă, după ce Federaţia Română de Judo a primit încredinţarea oficială din partea Uniunii Europene de Judo pentru ediţia din 2027.

România, organizatoare în premieră a Campionatului European de Judo

Competiţia va avea loc într-un moment-cheie al ciclului olimpic, când punctele obţinute vor influenţa direct clasamentele mondiale şi calificarea la Jocurile Olimpice, menţionează FR de Judo.

Evenimentul va avea loc la Cluj-Napoca, în BT Arena, una dintre cele mai moderne săli polivalente din România. În urma întâlnirii delegaţiei Federaţiei Române de Judo cu conducerea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cea din urmă şi-a exprimat sprijinul necondiţionat pentru susţinerea şi organizarea competiţiei, confirmând implicarea autorităţilor române în desfăşurarea acestui proiect de anvergură internaţională.

Decizia a fost confirmată în cadrul celui de-al 77-lea Congres Ordinar al Uniunii Europene de Judo, desfăşurat la Las Palmas / Gran Canaria (Spania), eveniment la care România a fost reprezentată de Florin Bercean, preşedinte al Federaţiei Române de Judo şi Eduard Zgorcea, secretar general adjunct al Federaţiei Române de Judo.

Mesajul Federației Române de Judo

„Organizarea Campionatului European de Seniori – Echipe Mixte consolidează poziţia României pe harta marilor competiţii europene şi marchează un pas esenţial în dezvoltarea relaţiilor internaţionale dintre FR Judo şi forurile continentale şi mondiale, confirmând rolul activ şi respectat al României în structurile de conducere ale judoului european.

Federaţia Română de Judo îşi reafirmă angajamentul ferm pentru performanţă, excelenţă organizatorică şi dezvoltarea durabilă a judoului românesc, atât la nivel sportiv, cât şi instituţional”, menţionează FR de Judo, citată de News.ro.

