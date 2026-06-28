Sportivii români au obţinut două medalii de bronz la Openul European de judo de la Praga, desfăşurat în acest weekend.

Bronz pentru Laura Bogdan și Serafima Moscalu

La cat. 48 kg, Laura Bogdan a învins-o în primul tur pe belgianca Laura Vandevoort, în sferturi a trecut de austriaca Jaqueline Springer, dar a pierdut semifinala cu germanca Sarah Ischt, ulterior medaliată cu aur. În meciul pentru bronz, românca a dispus de britanica Summer Shaw.

În limitele cat. 70 kg, Serafima Moscalu a intrat direct în optimile de finală, cu o victorie în faţa israeliencei Gaya Bar Or, dar a pierdut în faţa franţuzoaicei Teophila Darbes-Takam. În recalificări, Moscalu a învins-o pe ucraineanca Olga Ţimko, iar în meciul pentru bronz a câştigat în faţa sportivei germane Tayla Grauer.

Parcursul celorlalți sportivi români

La masculin, la cat. 81 kg, Robert Boldiş a fost învins în primul tur de italianul Davide Esposito. La aceeaşi categorie, Szilard Radvanszki l-a învins în prima rundă pe ucraineanul Anton Klimenko, dar a pierdut apoi în optimi în faţa sârbului Aleksa Bubalo.

La cat. 52 kg, Luciana Catană a învins-o pe austriaca Franziska Kaiser în primul tur, dar a cedat în optimi în duelul cu Nicole Stakhov (Germania).

Sportiva română de origine cubaneză Amanda Zuaznabar-Torres a debutat cu o victorie la cat. 63 kg, contra olandezei Nadiah Krachten, dar a fost învinsă în optimi de portugheza Joana Crisostomo, ulterior medaliată cu aur.

Florentina Ivănescu a debutat în optimi, fiind învinsă de franţuzoaica Doria Boursas.

Orsolya Lajos a învins-o în primul tur pe cehoaica Tereza Vaclakova, dar apoi a fost întrecută în optimi de maghiara Brigitta Varga.

În clasamentul pe medalii, Germania a ocupat primul loc, cu 3 de aur, 4 de argint, 3 de bronz, urmată de Kazahstan (2-1-1), Austria (2-1-1). România a ocupat locul 11.

La competiţie s-au aliniat 412 judoka din 38 de ţări, 271 la masculin şi 141 la feminin.

Agerpres