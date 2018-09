Moment incredibil la Maratonul de la Berlin! Recordul Mondial a fost batut cu mai bine de un minut! De 51 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva

Eliud Kipchoge este noul campion al Maratonului de la Berlin din 2018! Atletul din Kenya a obtinut un timp incredibil, de 2 ore, 1 minut si 39 de secunde, cu 78 de secunde mai rapid decat precedentul record.

Ultima data cand recordul mondial la maraton a fost doborat la o asemenea diferenta a fost in 1967 cand Derek Clayton obtinea un timp de 2 ore, 9 minute si 36 de secunde, cu 144 de secunde mai rapid decat recordul anterior.

Kipchoge a reusit rapid sa se distanteze de principalul adversar, Wilson Kipsang, cel care a terminat la 5 minute distanta. Maratonul de la Berlin are o distanta de 42km si 195 de metri.

BREAKING: Kenya's Eliud Kipchoge has broken the world marathon record by over a minute with a time of two hours, one minute and 40 seconds in winning the Berlin Marathon. pic.twitter.com/Og88L0u6Av