Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru

În lumea sportului de performanță, titlul de G.O.A.T – Greatest Of All Times (n.r. – cel mai bun al tuturor timpurilor) e disputat intens și naște dezbateri aprinse, de obicei.

În lumea alergătorilor însă, există unanimitate în privința celui mai bun maratonist al tuturor timpurilor: Eliud Kipchoge (41 de ani pe 5 noiembrie). Acesta a reușit să ducă „proba regină“ a atletismului – maraton înseamnă doar cursa de 42,195 de kilometri – la un cu totul alt nivel!

Chiar ieri, s-au împlinit 6 ani de la un moment fabulos: Eliud Kipchoge a devenit primul alergător, care a coborât sub bariera de 2 ore, la un maraton! Evenimentul, comparat cu aselenizarea, a avut loc, la Viena. Aici, Kipchoge a parcurs distanța de 42,195 de kilometri după 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde! Ritmul susținut de sportivul din Kenya, ireal: el a parcurs fiecare kilometru cu o viteză medie de 2 minute și 50 de secunde!

Chiar dacă recordul lui Kipchoge n-a fost omologat – n-au fost îndeplinite mai multe condiții – performanța sa uluitoare de la Viena, dar și altele obținute în proba de maraton – e dublu campion olimpic, în 2016 și 2021 – i-au oferit statutul de cel mai bun maratonist al tuturor timpurilor.

