Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru

Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru Sporturi
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Am fost norocoși să fim contemporani cu un om care ne-a oferit niște spectacole sportive fantastice, în ultimii ani.

TAGS:
Eliud Kipchogedavid popovicimaratonalergare
Din articol

În lumea sportului de performanță, titlul de G.O.A.T – Greatest Of All Times (n.r. – cel mai bun al tuturor timpurilor) e disputat intens și naște dezbateri aprinse, de obicei. 

În lumea alergătorilor însă, există unanimitate în privința celui mai bun maratonist al tuturor timpurilor: Eliud Kipchoge (41 de ani pe 5 noiembrie). Acesta a reușit să ducă „proba regină“ a atletismului – maraton înseamnă doar cursa de 42,195 de kilometri – la un cu totul alt nivel!

Chiar ieri, s-au împlinit 6 ani de la un moment fabulos: Eliud Kipchoge a devenit primul alergător, care a coborât sub bariera de 2 ore, la un maraton! Evenimentul, comparat cu aselenizarea, a avut loc, la Viena. Aici, Kipchoge a parcurs distanța de 42,195 de kilometri după 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde! Ritmul susținut de sportivul din Kenya, ireal: el a parcurs fiecare kilometru cu o viteză medie de 2 minute și 50 de secunde!

Chiar dacă recordul lui Kipchoge n-a fost omologat – n-au fost îndeplinite mai multe condiții – performanța sa uluitoare de la Viena, dar și altele obținute în proba de maraton – e dublu campion olimpic, în 2016 și 2021 – i-au oferit statutul de cel mai bun maratonist al tuturor timpurilor.

David Popovici se inspiră din Eliud Kipchoge

Pe lângă faptul că a fugit tare, Eliud Kipchoge s-a remarcat și prin discursurile sale motivaționale. Așa a și devenit o sursă de inspirație pentru David Popovici, după cum a mărturisit campionul nostru olimpic, la înot.

Ieri, Kipchoge a participat în ultimul său maraton, la New York. Și, chiar dacă a alergat mai mult de plăcere, a înregistrat un rezultat spectaculos: 2 ore, 14 minute și 36 de secunde. Asta în condițiile în care câștigătorul Benson Kipruto (Kenya) a trecut linia de sosire, după 2 ore, 8 minute și 9 secunde. 

Așadar, inclusiv când a ieșit „la pensie“, Kipchoge a terminat un maraton, la doar 6 minute de locul 1!

Eliud Kipchoge, plan spectaculos după retragere

La scurt timp după ce a încheiat Maratonul de la New York, Eliud Kipchoge și-a anunțat primul proiect de după retragere. Unul spectaculos cu adevărat!

Potrivit Agerpres, Kipchoge va concura în şapte curse de maraton pe şapte continente, în următorii doi ani.

Legendarul sportiv din Kenya va lansa „Eliud Kipchoge World Tour“, cu scopul de a strânge fonduri pentru fundaţia sa, care susţine proiecte în educaţie şi mediu, continuând în acelaşi timp să alerge ca atlet profesionist, au explicat reprezentanţii săi într-un comunicat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Record mondial, la Maratonul de la Londra: Tigst Assefa, fabuloasă, l-a eclipsat pe legendarul Kipchoge
Record mondial, la Maratonul de la Londra: Tigst Assefa, fabuloasă, l-a eclipsat pe legendarul Kipchoge
Kenyanul Eliud Kipchoge a scris istorie &icirc;n Germania! A stabilit un nou record mondial la maratonul din Berlin
Kenyanul Eliud Kipchoge a scris istorie în Germania! A stabilit un nou record mondial la maratonul din Berlin
Recordul național al Rom&acirc;niei la maraton vechi de jumătate de secol, dobor&acirc;t azi la Maratonul București!
Recordul național al României la maraton vechi de jumătate de secol, doborât azi la Maratonul București!
ULTIMELE STIRI
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc &icirc;n Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc în Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Harry Kane la Barcelona | Catalanii &icirc;ncearcă o mutare de senzație și au aflat deja clauza de reziliere
Harry Kane la Barcelona | Catalanii încearcă o mutare de senzație și au aflat deja clauza de reziliere
Giani Kiriță face spectacol &icirc;n sala de kickboxing: Dacă nu făcea fotbal, putea face carieră &icirc;n sporturile de contact
Giani Kiriță face spectacol în sala de kickboxing: "Dacă nu făcea fotbal, putea face carieră în sporturile de contact"
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Petrolul &ndash; FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
Petrolul – FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol &icirc;n minutul 90+4! Cristi Chivu, &icirc;ntre chin și amin

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol în minutul 90+4! Cristi Chivu, între chin și amin



Recomandarile redactiei
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută
Alte subiecte de interes
Cine este idolul lui Popovici din afara &icirc;notului. E un om și un sportiv de la care foarte mulți avem de &icirc;nvățat
Cine este idolul lui Popovici din afara înotului. "E un om și un sportiv de la care foarte mulți avem de învățat"
Kenyanul Eliud Kipchoge a scris istorie &icirc;n Germania! A stabilit un nou record mondial la maratonul din Berlin
Kenyanul Eliud Kipchoge a scris istorie în Germania! A stabilit un nou record mondial la maratonul din Berlin
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptăm&acirc;ni după aurul olimpic: Eram nervos!
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
Simona Maxim a &icirc;mplinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam &icirc;n 2013, cu ce se ocupă și ce are &icirc;n plan: &rdquo;La anul revin!&rdquo;
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există.&nbsp;Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! &Icirc;n c&acirc;teva zile!
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!