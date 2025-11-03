Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru

În lumea sportului de performanță, titlul de G.O.A.T – Greatest Of All Times (n.r. – cel mai bun al tuturor timpurilor) e disputat intens și naște dezbateri aprinse, de obicei.
În lumea alergătorilor însă, există unanimitate în privința celui mai bun maratonist al tuturor timpurilor: Eliud Kipchoge (41 de ani pe 5 noiembrie). Acesta a reușit să ducă „proba regină“ a atletismului – maraton înseamnă doar cursa de 42,195 de kilometri – la un cu totul alt nivel!
Chiar ieri, s-au împlinit 6 ani de la un moment fabulos: Eliud Kipchoge a devenit primul alergător, care a coborât sub bariera de 2 ore, la un maraton! Evenimentul, comparat cu aselenizarea, a avut loc, la Viena. Aici, Kipchoge a parcurs distanța de 42,195 de kilometri după 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde! Ritmul susținut de sportivul din Kenya, ireal: el a parcurs fiecare kilometru cu o viteză medie de 2 minute și 50 de secunde!
Chiar dacă recordul lui Kipchoge n-a fost omologat – n-au fost îndeplinite mai multe condiții – performanța sa uluitoare de la Viena, dar și altele obținute în proba de maraton – e dublu campion olimpic, în 2016 și 2021 – i-au oferit statutul de cel mai bun maratonist al tuturor timpurilor.
David Popovici se inspiră din Eliud Kipchoge
Pe lângă faptul că a fugit tare, Eliud Kipchoge s-a remarcat și prin discursurile sale motivaționale. Așa a și devenit o sursă de inspirație pentru David Popovici, după cum a mărturisit campionul nostru olimpic, la înot.
Ieri, Kipchoge a participat în ultimul său maraton, la New York. Și, chiar dacă a alergat mai mult de plăcere, a înregistrat un rezultat spectaculos: 2 ore, 14 minute și 36 de secunde. Asta în condițiile în care câștigătorul Benson Kipruto (Kenya) a trecut linia de sosire, după 2 ore, 8 minute și 9 secunde.
Așadar, inclusiv când a ieșit „la pensie“, Kipchoge a terminat un maraton, la doar 6 minute de locul 1!
Eliud Kipchoge, plan spectaculos după retragere
La scurt timp după ce a încheiat Maratonul de la New York, Eliud Kipchoge și-a anunțat primul proiect de după retragere. Unul spectaculos cu adevărat!
Potrivit Agerpres, Kipchoge va concura în şapte curse de maraton pe şapte continente, în următorii doi ani.
Legendarul sportiv din Kenya va lansa „Eliud Kipchoge World Tour“, cu scopul de a strânge fonduri pentru fundaţia sa, care susţine proiecte în educaţie şi mediu, continuând în acelaşi timp să alerge ca atlet profesionist, au explicat reprezentanţii săi într-un comunicat.