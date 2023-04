Dacă idolii copilăriei sale au fost legendarii înotători Michael Phelps și Ian Thorpe, David Popovici a început de curând să aprecieze foarte mult un alt mare sportiv. Acesta este kenyanul Eliud Kipchoge (38 de ani), considerat de mulți cel mai valoros maratonist din istorie, campion olimpic în 2016 și 2020 și cu patru din cei mai buni sașe timpi din istorie în această probă, inclusiv recordul mondial (2:01:09).

Un specialist al tuturor probelor de fond (1.500m, 3.000m, 5.000m, 10.000m, seminaraton, maraton), el a fost primul on din istorie care a terminat maratonul sub 2 ore și a câștigat London Marathon (4), Berlin Marathon (4) și Chicago Marathon (1). Cel mai probabil, cei doi se vor întâlni în Satul Olimpic la JO 2024.

Maratonistul Eliud Kipchoge, un model pentru Popovici

"Am fost întrebat de curând care este sportivul pe care îl apreciez cel mai mult și nu mi-a venit pe loc răspunsul. Am stat, m-am gândit mai mult, nu doar 10 secunde pentru o întrebare de interviu, și mi-am dat seama. Un sportiv pe care îl apreciez foarte tare din afara înotului este Eliud Kipchoge.

Este un maratonist, îi admir foarte mult disciplina și stilul de viață. M-am uitat la foarte multe interviuri ale lui, mi se pare un om și un sportiv de la care foarte mulți avem de învățat. Poate nu este cel mai cunoscut, dar deține recordul mondial pentru maraton, este primul om care a terminat sub două ore într-un maraton, este un atlet extraordinar.

"Toată lumea și-a imaginat la un moment dat cum ar fi să se plimbe pe stradă și să fie recunoscut"

În momentul în care a apărut această atenție pentru mine a fost foarte plăcut. Cred că toată luma și-a imaginat la un moment dat cum ar fi să se plimbe pe stradă și să fie întotdeauna recunoscut. A fost distractiv, poate că încă este. Dar a ajuns deja la un alt nivel, la care învăț să încorporez atenția în viața mea. O gestionez destul de bine, din ce în ce mai bine. Trebuie să accept faptul că, atâta timp cât îmi doresc să fiu bun la ceea ce fac, va apărea și atenție pozitivă sau negativă. Sunt aici și învăț să trăiesc cu această atenție.

Au fost atât de multe superlative pentru mine, foarte mulți termeni care mă flatează, dar nu mă definesc. La bază eu sunt, sau așa îmi place să mă consider, un băiat simplu, crescut bine, care face sport și încearcă să îi învețe pe cât mai mulți despre acest stil de viață, pe care eu îl consider sănătos și corect. Încerc să fiu mai mult decât un înotător rapid, sperând că pot să fiu o inspirație pentru unii. Din mesajele pe care le primesc adesea, din conversațiile pe care le am cu oamenii, simt că îi ajut cu ceva.

"Singura mea prioritate este să-mi văd de treabă"

Vreau să fac cât mai mult bine, pentru că nu am nimic mai bun de făcut cu imaginea mea, atâta timp cât sunt cunoscut, decât să fac bine și să promovez obiceiuri sănătoase și valori în care cred. Nu m-am gândit să lucrez în fața camerelor sau în televiziune, în viitor. Dacă va veni vremea sau când va veni vremea, vom face și materiale sportive cu numele meu. Dar nu este o prioritate acum. Singura mea prioritate este să-mi văd de treabă, să mă bucur de antrenamentele pe care le fac, să nu uit să mă distrez și să-mi trăiesc viața", a declarat Popovici.

Popovici, noul star al înotului mondial

David Popovici (18 ani) a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale (100m liber, 200m liber / Budapesta, 2022), una de argint la Mondialele în bazin scurt (200m liber / Melbourne, 2022), două de aur la Campionatele Europene (100m liber, 200m liber / Roma, 2022), una de aur la Europenele în bazin scurt (200m liber / Kazan, 2021), trei medalii de aur (100m și 200m liber, 4x100 liber ștafetă / Lima, 2022) și una de argint (4x100 stafetă mixtă) la Mondiale de juniori, șapte medalii de aur și două de argint la Europene de juniori (Roma, 2021 / otopeni, 2022), dar și una de aur și două de argint la European Youth Olympic Festival (Baku, 2019).

În 2022, el a devenit primul înotător din ultimii 50 de ani care a câștigat simultan probele de 100 și 200 metri liber la aceeași ediție a Mondialelor. Deține mai multe recorduri naționale, europene și mondiale pentru juniori și seniori, printre care și cel la nivel global în proba de 100 metri liber (13 august 2022), blocat de brazilianul Cesar Cielo timp de 13 ani. El a fost desemnat cel mai bun înotător din lume în anul 2022, an în care a obținut 14 medalii la competițiile internaționale.

Foto - David Popovici (FB), Eliud Kipchoge (FB), Gabriel Chirea