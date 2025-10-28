GALERIE FOTO Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei

Alexandru Hațieganu
Triplu succes continental pentru halterofila numărul 1 a României.

Mihaela CambeiDinamocs dinamo bucurestiHALTERE
Mihaela Cambei / Sursă: Getty Images
Halterofila Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo București, a cucerit în această seară toate cele trei medalii de aur posibile la Campionatul European Under 23 de la Durres din Albania!

”𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗘𝗪𝗙 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 & 𝗨𝟮𝟯 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽𝘀 - 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗔𝗟𝗕 🇦🇱

💥 Trei medalii de AUR pentru Romania❗️

Mihaela CAMBEI este tripla campioana europeana de Tineret U23, in proba categoriei 53 Kg❗️

Sportiva noastra, la ultima sa participare la aceasta categorie de varsta, s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total si la ambele stiluri - smuls si aruncat, cu 205 Kg, 95 Kg si 105 Kg❗️

Felicitari si mult succes in continuare, Mihaela❗️

Hai, Romania❗️”, a postat Federația Română de Haltere - Romanian Weightlifting Federation pe pagina oficială de Facebook, completată de postarea clubului din Ștefan cel Mare:

”HALTERE. Mihaela Cambei, triplă medaliată cu AUR la Campionatul European U23 de la Durres (Albania)

Mihaela Valentina Cambei (CS Dinamo) încheie anul în stil de mare campioană cu încă trei medalii de aur cucerite în Europa, la categoria 53 de kilograme:

🥇smuls - 95 kg

🥇aruncat - 110 kg 

🥇total - 205 kg

Felicitări, Valentina! Felicitări Valeriu Calancea!”.

