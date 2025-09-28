Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) şi-a asigurat al şaptelea titlu mondial la MotoGP, terminând duminică pe locul doi în Marele Premiu al Japoniei, a 17-a etapa din cele 22 ale Campionatului mondial 2025, câştigat de coechipierul său, italianul Francesco Bagnaia, pe circuitul Motegi, scrie AFP.
Catalanul în vârstă de 32 de ani i se alătură astfel legendei italiene Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu şapte titluri la clasa-regină a motociclismului viteză şi se apropie de recordul deţinut de un alt italian, Giacomo Agostini, care a câştigat opt titluri. În total însă, Marquez are nouă titluri mondiale, inclusiv titlul la 125cc în 2010 şi titlul la Moto2 în 2012.
Plecat în cursă din linia 1, poziţia a 3-a, Marc Marquez a reuşit să încheie pe locul secund, asigurându-şi astfel punctele necesare în clasamentul general care i-au securizat practic locul 1 la finalul sezonului competiţional.
Italianul Bagnaia, plecat din pole position, a dominat întrecerea, după ce sâmbătă a câştigat şi proba de sprint premergătoare Marelui Premiu. Pe locul trei s-a situat un alt spaniol, Joan Mir (Honda).
Clasamentul Marelui Premiu al Japoniei la MotoGP:
1. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 42:09.312
2. Marc Marquez (Spania/Ducati) +4.196
3. Joan Mir (Spania/Honda) +6.858
4. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) +10.128
5. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) +10.421
6. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) +14.544
7. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) +17.588
8. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) +21.160
9. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) +21.733
10. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) +23.107
11. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) +23.616
12. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) +23.882
13. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) +29.359
14. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) +30.788
15. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) +30.990
16. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) +31.712
17. Pedro Acosta (Spania/KTM) +34.157
18. Alex Rins (Spania/Yamaha) +34.792
Au abandonat: Luca Marini (Italia/Honda) probleme mecanice în turul 2, Takaaki Nakagami (Japonia/Team HRC) cădere în turul 18, Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) probleme mecanice în turul 21.
Clasamentul Campionatului mondial (după 17 din 22 de etape):
1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 541 pct - campion
2. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 340
3. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 274
4. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 242
5. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) 196
6. Pedro Acosta (Spania/KTM) 195
7. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) 182
8. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) 149
9. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) 147
10. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) 124
11. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) 105
12. Luca Marini (Italia/Honda) 97
13. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) 95
14. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) 89
15. Joan Mir (Spania/Honda) 72
16. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) 72
17. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) 70
18. Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) 58
19. Alex Rins (Spania/Yamaha) 45
20. Jorge Martin (Spania/Aprilia) 34
21. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) 26
22. Pol Espargaro (Spania/KTM-Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (Japonia/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (Italia/Aprilia) 8
25. Augusto Fernandez (Spania/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) 3
27. Aleix Espargaro (Spania/Team HRC) 0