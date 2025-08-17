Marquez, liderul clasamentului general din MotoGP, a obţinut cu această ocazie a şasea sa victorie consecutivă şi a noua de la debutul sezonului.



Sextuplul campion mondial l-a devansat pe compatriotul său Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), care a ocupat locul secund, în timp ce pe poziţia a treia s-a clasat italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), care a luat startul din pole position.



Marc Marquez a semnat duminică victoria cu numărul 1.000 din istoria categoriei regină a Mondialului de motociclism viteză, subliniază agenţia EFE.



Spaniolul Jorge Martin (Aprilia), campionul mondial din sezonul trecut, a fost victima unei căzături şi a fost condus la centrul medical al circuitului din precauţie.



După 13 dintre cele 22 de etape ale sezonului 2025, Marc Marquez conduce în clasamentul general al piloţilor la clasa MotoGP, cu un avans de 142 de puncte faţă de fratele său mai mic Alex Marquez (Ducati-Gresini), clasat pe locul al zecelea duminică.



Marele Premiu al Austriei la clasa Moto2 a fost câştigat de brazilianul Diogo Moreira (Kalex), care a obţinut cu această ocazie a doua sa victorie din acest sezon, în timp ce la categoria Moto3 s-a impus spaniolul Angel Piqueras (KTM).



Următoarea etapă din calendarul Campionatului Mondial de motociclism viteză va avea loc duminica viitoare în Ungaria.



Clasamentul final al Marelui Premiu al Austriei la clasa MotoGP:

1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 42:11.00

2. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) + 1.118

3. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) + 3.426

4. Pedro Acosta (Spania/KTM) + 6.864

5. Enea Bastianini (Italia/KTM) + 8.731

[...]



Clasamentul general al piloţilor:

1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 418 puncte

2. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 276

3. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 221

4. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 178

5. Franco Morbidelli (Italia/Ducati VR 46) 144

