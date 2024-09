Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Aragonului. Este prima sa victorie de după 2021

Lider în Marele Premiu al Aragonului de la început până la sfârşit, Marc Marquez (Gresini) a obţinut duminică a 60-a victorie din carieră la MotoGP, la 1 043 de zile după precedenta sa victorie, care data din octombrie 2021.

"Doamnelor și domnilor, Marc Marquez s-a întors! Seceta de victorii s-a încheiat", au scris cei de la MotoGP pe platforma X.

Ladies and gentlemen, @marcmarquez93 IS BACK! ????

THE WINNING DROUGHT IS OVER! ????#AragonGP ???? pic.twitter.com/ij906LGSWo