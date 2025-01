Înainte de sezonul 2025 al MotoGP, Repsol a întrerupt colaborarea de 30 de ani cu Honda Racing Corporation, iar Prima Pramac Racing a trecut de la motociclete Ducati la cele fabricate de Yamaha. Aleix Espargaro (35 de ani) și Takaaki Nakagami (32 de ani) și-au anunțat retragerea din activitatea competițională, în timp ce Ai Ogura (23 de ani), campionul mondial MotoGP 2 din sezonul trecut, a fost cooptat de Trackhouse Racing, iar Fermin Aldeguer (19 ani) va concura pentru Gresini. Toate echipele vor folosi anvelope Michelin.



Echipele și piloții pentru MotoGP 2025:

Aprilia Racing (Italia) - Aprilia (constructor) / RS-GP25 (motocicletă) / Jorge Martin (Spania), Marco Bezzecchi (Italia)

Trackhouse MotoGP Team (SUA) - Aprilia / RS-GP25 / Raul Fernandez (Spania), Ai Ogura (Japonia)

Ducati Lenovo Team (Italia) - Ducati / Desmosedici GP25 / Francesco Bagnaia (Italia), Marc Marquez (Spania)

Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Italia) - Ducati / Desmosedici GP25, Desmosedici GP24 / Fabio Di Giannantonio (Italia), Franco Morbidelli (Italia)

Gresini Racing MotoGP (Italia) - Ducati / Desmosedici GP24 / Fermin Aldeguer (Spania), Alex Marquez (Spania)

Castrol Honda LCR / Idemitsu Honda LCR (Monaco) - Honda / RC213V / Johann Zarco (Franța), Somkiat Chantra (Thailanda)

Honda HRC (Japonia) - Honda / RC213V / Luca Marini (Italia), Joan Mir (Spania)

Red Bull KTM Factory Racing (Austria) - KTM / RC16 / Brad Binder (Africa de Sud), Pedro Acosta (Spania)

Red Bull KTM Tech3 (Franța) - KTM / RC16 / Maverick Vinales (Spania), Enea Bastianini (Italia)

Monster Energy Yamaha MotoGP Team (Japonia) - Yamaha / YZR-M1 / Fabio Quartararo (Franța), Alex Rins (Spania)

Prima Pramac Yamaha (Italia) - Yamaha / YZR-M1 / Jack Miller (Australia), Miguel Oliveira (Portugalia)





Calendarul curselor MotoGP 2025:

2 martie - Thailand Motorcycle Grand Prix / Chang International Circuit, Buriram (Thailanda)

16 martie - Argentine Republic Motorcycle Grand Prix / Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo (Argentina)

30 martie - Motorcycle Grand Prix of the Americas / Circuit of the Americas, Austin (SUA)

13 aprilie - Qatar Motorcycle Grand Prix / Lusail International Circuit, Lusail (Qatar)

27 aprilie - Spanish Motorcycle Grand Prix / Circuito de Jerez - Angel Nieto, Jerez de la Frontera (Spania)

11 mai - French Motorcycle Grand Prix / Bugatti Circuit, Le Mans (Franța)

25 mai - British Motorcycle Grand Prix / Silverstone Circuit, Silverstone (Marea Britanie)

8 iunie - Aragon Motorcycle Grand Prix / MotorLand Aragon, Alcaniz (Spania)

22 iunie - Italian Motorcycle Grand Prix / Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero (Italia)

29 iunie - Dutch TT / TT Circuit Assen, Assen (Olanda)

13 iulie - German Motorcycle Grand Prix / Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal (Germania)

20 iulie - Czech Republic Motorcycle Grand Prix / Brno Circuit, Brno (Cehia)

17 august - Austrian Motorcycle Grand Prix / Red Bull Ring, Spielberg (Austria)

24 august - Hungarian Motorcycle Grand Prix / Balaton Park Circuit, Balatonfokajar (Ungaria)

7 septembrie - Catalan Motorcycle Grand Prix / Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo (Spania)

14 septembrie - San Marino and Rimini Riviera Motorcycle Grand Prix / Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico (Italia)

28 septembrie - Japanese Motorcycle Grand Prix / Mobility Resort Motegi, Motegi (Japonia)

5 octombrie - Indonesian Motorcycle Grand Prix / Pertamina Mandalika International Street Circuit, Mandalika (Indonezia)

19 octombrie - Australian Motorcycle Grand Prix / Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island (Australia)

26 octombrie - Malaysian Motorcycle Grand Prix/ Petronas Sepang International Circuit, Sepang (Malaysia)

9 noiembrie - Portuguese Motorcycle Grand Prix / Algarve International Circuit, Portimao (Portugalia)

16 noiembrie - Valencian Community Motorcycle Grand Prix / Circuit Ricardo Tormo, Valencia (Spania)

Cursă de rezervă - Indian Motorcycle Grand Prix / Buddh International Circuit, Greater Noida (India)



